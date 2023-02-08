Depremzedelere ilk müdahalede kritik hipotermi uyarısı: "Müdahalede geç kalınırsa kalp krizine, böbrek ve karaciğer de hasara yol açar”

"ACİL BİR ŞEKİLDE TIBBİ MÜDAHALE OLMAZ İSE ÖLÜME BİLE NEDEN OLABİLEN TEHLİKELİ BİR DURUMDUR"

Erdoğan devmında acil müdahelenin önemine değindi Erdoğan, "Eğer acil bir şekilde tıbbi müdahale olmaz ise ölüme bile neden olabilen tehlikeli bir durumdur. Hipoterminin şiddetine göre tedavisi de farklılık gösterir. Özellikle deprem sürecinde hastaların tedavisini sağlık ekipleri yaparken en çok ihtiyacımız olan göçük altındaki vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde kurtarılması ve sağlık ekiplerine teslim edilmesidir. Ne kadar erken aşamada hastalara ulaşırsak tedavi sürecinde o kadar başarılı olma şansımız artacaktır." ifadelerini kullandı.