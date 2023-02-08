Depremzedelere ilk müdahalede kritik hipotermi uyarısı: "Müdahalede geç kalınırsa kalp krizine, böbrek ve karaciğer de hasara yol açar”

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile adeta sarsıldı. Deprem bölgesinde yaşanabilecek hipotermi tehlikesine karşı Dr. Öğr. Üyesi Cem Erdoğan, uyarılarda bulundu. Erdoğan, Hipotermi belirtileri gösteren kişiyi aşırı sıcak odaya sokmak, çok sıcak içecek içirmek veya alkol vermenin doğru olmadığını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Cem Erdoğan, "El ve ayaklarda soğuma başlar. Konuşma yavaşlar, cilt renginde solukluk, titreme, kısık ses, zihin karışıklığı ve kalp hızında yavaşlama görülür. Müdahalede geç kalınırsa kalp krizine, böbrek ve karaciğer de hasara yol açar." dedi.
"BATTANİYE GİBİ KURU BİR ÖRTÜ İLE HASTAYI SICAK TUTARAK KONUŞMAYA DEVAM EDİN"
Dr. Öğr. Üyesi Cem Erdoğan, hastada hipotermi belirtileri olan hastanın konuşturmaya çalışılması ve acil olarak sıcak bir yere taşınması gerektiğini belirterek, "Battaniye gibi kuru bir örtü ile hastayı sıcak tutarak konuşmaya devam edin. Acil yardım ekibi gelinceye kadar hastanın yanından ayrılmamak, nefes alış verişini ve bilincini kontrol etmek çok önemlidir. Hipotermi belirtileri gösteren kişiye aşırı sıcak odaya sokmak, çok sıcak içecek içirmek veya alkol vermek doğru değildir. Hastanın bilinci açıksa ılık, şekerli ve alkolsüz içecekler içirmek faydalı olacaktır. Kalp masajı gereken durumlarda ise bu konuda eğitim almadıysanız yapmayın." dedi.
"VÜCUT ISISI 35 DERECENİN ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE HİPOTERMİ TANISINI KOYUYORUZ"
Bir yetişkinin vücut ısısının yaklaşık 36 ila 37 derece arasının normal kabul edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Hipotermiyi hafif, orta ve şiddetli olarak sınıflandırıyoruz. 35-32 derece hafif, 32-28 derece orta, 28 derecenin altında ise şiddetli bir hipotermi yaşandığını söyleyebiliriz. Vucut ısısı 35 derecenin altına düştüğünde hipotermi tanısını koyuyoruz. Hipotermi, vücudun uzun bir süre boyunca üretebileceğinden daha fazla miktarda ısı kaybetmesi sonucunda oluşur." ifadelerini kullandı.