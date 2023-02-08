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    • Güncel
    • 08.02.2023 10:21
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    • 08.02.2023 10:24
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    Hatay Havalimanı pist onarım çalışmalarına İGA'dan destek!

    Kahramanmaraş’ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından hasar gören Hatay Havalimanı’nın pist onarım çalışmaları için İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, damperli kamyonlar, ekskavatörler ve vinçlerin yer aldığı 42 iş makinesi, çok amaçlı araç gereçleri gönderdi. Öte yandan, 94 personel ve 200 gönüllü de İGA tarafından bölgeye gönderildi.

    Hatay Havalimanı pist onarım çalışmalarına İGA’dan destek!

    Yaşanan depremin ardından pisti hasar gören ve uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'nın yeniden aktif hale gelmesi için çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında havalimanının bakım ve onarımını İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üstlendi. Dün bölgeye ekip ve ekipmanlar gönderen havalimanı işletmecisi İGA dün itibariyle pist onarım çalışmalarına hız kesmeden başladı.

    41 UÇAKLA 6 BİN 718 PERSONEL VE AFAD GÖNÜLLÜLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İGA tarafından Hatay'da kullanılması amacıyla gönderilen araç, gereçler ve personelleri paylaştı.

    Vali Yerlikaya ayrıca, 41 uçakla 6 bin 718 personelin ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekibin Hatay başta olmak üzere deprem bölgesine sevk edildiğini açıkladı.

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    Haberler Güncel Hatay Havalimanı pist onarım çalışmalarına İGA'dan destek!
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