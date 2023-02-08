Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Eray Özyağcı adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı adliyeye sevk edildi.
Zanlı Özyağcı soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcıvekiline ifade veriyor.
YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANMIŞTI
Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 6 Şubat'ta hudut birlikleri tarafından yakalanmış, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince askeri birlikten teslim alınarak Ankara'ya getirilmişti.
SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİN KRİTİK ŞÜPHELİLERİ
Ateş cinayeyiyle ilgili yakalanan ve kritik olduğu belirlenen isimler ise şu şekilde;
EN TEPEDE DODO LAKAPLI ÇEP VAR
Doğukan Çep: Suçlamalara göre cinayetin planlayıcısı, azmettiricisi ve aynı zamanda tetikçi ile bağlantı kurup Ankara'ya gönderen kişi. Şu an şemanın en tepesinde olan "Dodo" lakabı kullanan Doğukan Çep'in, cinayet talimatını kimden aldığı, bağlantıları araştırılıyor.
'AMACIMIZ KORKUTMAKTI'
Gözaltına alınırken verdiği ilk ifadesinde, "Sinan Ateş ocak başkanıyken bize sahip çıkmadı. Yargıtay'daki dosyam için yardımcı olmadı. Korkutmak ve gözdağı amaçlı olarak olayı planladık. Öldürme amacımız yoktu" dediği öğrenildi.
Eray Özyağcı: Tetikçi olduğu, Sinan Ateş'i 5 kurşunla öldürdüğü iddia ediliyor. Uyuşturucu kullanma ve satma gibi suçlardan çok sayıda sabıka kaydı var. Hakkında arama kararı bulunan "Papi" lakaplı Özyağcı, cinayetten 2 gün önce özel harekâtçı 2 polis tarafından Ankara'ya getirildi. Cinayetten sonra kaçtı, Edirne'de yakalandı. Doğukan Çep'e de yakın bir isim.
Suat Kurt: Keşifçi olmakla suçlanıyor. Cinayetten 2 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Sinan Ateş'i takibe aldı, gittiği yerleri, nerelere uğradığını belirledi. Cinayet günü de Ateş'i takip etti. Saldırının yapılacağı bölgeyi tetikçiye bildirdikten sonra Bolu Gerede'ye kaçtı. Buradan İstanbul'a gitti, İstanbul'da gözaltına alındı.
Vedat Balkaya: Cinayetten 2 gün önce İstanbul'dan motosikletiyle Ankara'ya geldi. Eray Özyağcı ile aynı evde kaldı. Cinayet günü motosikletiyle Özyağcı'yı olay yerine götürdü, ardından da yine motosikletiyle Gölbaşı'na bıraktıktan sonra İstanbul'a giderken yakalandı. Uyuşturucudan poliste kaydı bulunuyor.
Ufuk Köktürk: Cinayet için kullanılan parayı temin eden kişi olduğu söyleniyor. İddialara göre MHP İstanbul İl Yönetimi'nde bulunan Köktürk, eşi H.K.'nin hesabı üzerinden tetikçi ve cinayetin planlayıcısına 97 bin lira gönderdi. Köktürk'ün gönderdiği para cinayette görev alanlara dağıtıldı, İstanbul-Ankara arasındaki seyahatlerin masraflarında kullanıldı.
Aşkın Mert Gelenbay: İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki özel harekât polisi. Özyağcı'yı cinayetten 2 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya götüren aracı kullandı. Doğukan Çep'in arkadaşı. Aynı zamanda uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunuyor.
Muratcan Çolak: İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki özel harekât polisi. Diğer meslektaşı ile Özyağcı'yı Ankara'ya götürdü.
Zekeriya A.: Doğukan Çep ile cezaevinden arkadaş. Cinayetten iki gün önce Ankara'ya gelen Özyağcı'yı evinde sakladı. Uyuşturucu kullanmaktan kaydı var.
Mustafa Uzunlar: Tetikçiyi taşıyan aracın sahibi. Uzunlar aracı işlettiği otoparkta Doğukan Çep ile iki özel harekâtçı polise teslim etti. Tetikçi Eray Özyağcı da gelerek otoparkta araca binip Ankara'ya doğru yola çıktı.