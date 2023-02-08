Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Eray Özyağcı adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı adliyeye sevk edildi.

Zanlı Özyağcı soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcıvekiline ifade veriyor.

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 6 Şubat'ta hudut birlikleri tarafından yakalanmış, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince askeri birlikten teslim alınarak Ankara'ya getirilmişti.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİN KRİTİK ŞÜPHELİLERİ

Ateş cinayeyiyle ilgili yakalanan ve kritik olduğu belirlenen isimler ise şu şekilde;

EN TEPEDE DODO LAKAPLI ÇEP VAR

Doğukan Çep: Suçlamalara göre cinayetin planlayıcısı, azmettiricisi ve aynı zamanda tetikçi ile bağlantı kurup Ankara'ya gönderen kişi. Şu an şemanın en tepesinde olan "Dodo" lakabı kullanan Doğukan Çep'in, cinayet talimatını kimden aldığı, bağlantıları araştırılıyor.

17 şüphelinin 14'ünün uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde ticaretinden sabıkalı olmaları dikkat çekti.

'AMACIMIZ KORKUTMAKTI'

Gözaltına alınırken verdiği ilk ifadesinde, "Sinan Ateş ocak başkanıyken bize sahip çıkmadı. Yargıtay'daki dosyam için yardımcı olmadı. Korkutmak ve gözdağı amaçlı olarak olayı planladık. Öldürme amacımız yoktu" dediği öğrenildi.