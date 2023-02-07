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    • Sağlık
    • 07.02.2023 13:33
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    • 07.02.2023 13:33
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    DEPREM BÖLGESİNDE HİPOTERMİ KORKUSU! Hipotermi nedir, nasıl olur, tedavisi ve belirtileri neler? Bunlara mutlaka dikkat edin...

    Hipotermi, vücudun oldukça uzun bir sürede üretebileceğinden çok daha fazla düzeyde ısı kaybetmesi neticesinde oluşmaktadır. Genelde bireylerin soğuk ortamlar içerisinde uzun süre maruz kalması neticesinde meydana gelen bir sorundur. Hipotermi, hayatı tehdit eden bir durum olup hızla tedavi edilmesi gerekir. Peki, Hipotermi tedavisi nedir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Hipotermi nedir, nasıl olur, tedavisi ve belirtileri neler?

    Meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşları bekleyen bir tehlike de saatler ilerledikçe vücut ısısının düşmesine bağlı hipotermi durumu oldu.

    HİPOTERMİ BELİRTİLERİ

    Titreme (vücut sıcaklığı düştükçe titreme azalabilir ya da tamamen durabilir)

    Konuşma bozukluğu veya mırıldanma

    Yavaş veya sığ (yüzeysel) solunum

    Zayıf nabız

    Beceriksizlik veya koordinasyon eksikliği

    Uyuşukluk veya enerji eksikliği

    Uykuya meyil veya hafıza kaybı

    Bilinç kaybı veya

    Parlak kırmızı, soğuk cilt (bebeklerde)

        HİPOTERMİ NASIL OLUR?

        1- Erken Hipotermi: Vücut ısısı 37-35 derece arasında olur. Belirtileri titreme kol ve bacaklarda soğukluk, el ve ayaklarda morarma ve çarpıntı.

        2- Hafif Hipotermi: Vücut ısısı 35-32,2 derece arasında. Belirtileri bilinç bulanıklığı, çevrenin farkına varamama ( zamanı- mekanı- kişileri karıştırma veya tanıyamama), soluk alışverişinin hızlanması.

        3- Orta Hipotermi: Vücut ısısı 32,2-28 derece arasında. Bilinç iyice bulanır ve uyku haline geçilir. Kalp ritm bozuklukları başlar.

        4- Ağır Hipotermi: Vücut ısısı 28 derece altındadır. Kişi koma haline geçer. Refleksler tamamen kaybolur. Kalp çalışması iyice bozulur, kalp ve solunum durması meydana gelir.

        5- Donma: Vücut ısısının 27 derecenin altında olur. Ağır hipotermi başlığı altında değerlendirilebilir. El, ayak, burun gibi bölgesel ısı düşüklüğüne ise Frostbite denir. Dokular donup sertleşerek beyaz, sarı-beyaz veya mavi beyaz renge döner.

        HİPOTERMİ TEDAVİSİ VE İLK YARDIMI

        Hipotermide olan bir hasta/yaralıya yardım etmeden önce soğuğa karşı yeterince korunduğunuzdan emin olun.

        Mümkünse hasta/yaralıyı daha sıcak ve kapalı bir yere taşıyarak soğukla temasını kesin.Eğer bu mümkün değil ise, hasta/yaralının özellikle baş ve boyun bölgesini rüzgârdan koruyun. Soğuk zemin ile olan teması ortadan kaldırın.

            Islak giysileri yavaşça çıkarın. Islak kıyafetleri ılık, kuru kaban, palto, ceket veya battaniye ile değiştirin.

            Daha fazla ısınma gerekiyorsa bunu yavaş yavaş yapın. Örneğin; boyun, göğüs ve kasık bölgeleri başta olmak üzere vücudun orta kısımlarına ılık-kuru kompresler uygulayın.

            Hasta/yaralıya, ilk yardımın genel ilkelerine göre önemli bir istisna oluşturmasına rağmen yudum yudum olacak şekilde yavaşça ılık, tatlı ve alkolsüz içecekler verin.

            Doğrudan ısı uygulamayın. Bir ısıtma lambası veya sıcak banyo gibi bir yöntem kullanarak hasta/yaralıyı yavaş yavaş ısıtın.

            Kollar ve bacaklar gibi uzuvları ısıtmaya çalışmayın. Uzuvları ısıtmak veya masaj yapmak kalbe ve akciğerlere ek yük oluşturabilir.

            Hasta/yaralının sigara içmesine kesinlikle izin vermeyin.

            Hasta/yaralıda bilinç kaybı var ancak hala nefes almaya devam ediyorsa;

            Hasta/yaralıyı kurtarma (iyileşme, derlenme) pozisyonuna getirin.

            Hasta/yaralıyı gözlemlemeye ve solunumunu kontrol etmeye devam edin.

            Ancak hasta/yaralının solunumu durursa:

            Temel Yaşam Desteğine başlayın.

            TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

            hasta/yaralı uyanıncaya, hareket edinceye, gözlerini açıncaya ve normal nefes alma başlayıncaya kadar; yardım (deneyimli sağlık ekibi) gelinceye ve devralıncaya kadar; devam edemeyecek kadar yorgun hale gelinceye kadar veya olay yeri sizin devam etmeniz için güvensiz hale gelinceye kadar kesilmemelidir.

                HİPOTERMİ NEDEN OLUR?

                Hipoterminin en sık görülen nedeni çevresel etkenler yüzünden soğuğa maruz kalmak.En ciddi hipotermi nedeniyle soğuk suyla temas ve suya batmak. Çünkü suda ısı kaybı havaya göre otuz kat daha fazla olur.

                Soğuk havalarda oluşan hipotermi en sık çocuk ve yaşlılarda görülür. Diğer hipotermi yapan nedenler kafa travması, beyin tümörleri inme gibi beyin hastalıklar, tiroid bezinin az çalışması, kan şekerinin düşük olması, öbreküstü bezinin az çalışması, şeker koması gibi hormonal hastalıklar, tüm vücuda mikrop yayılması ile seyreden ciddi iltihabi hastalıklar ve ilaç zehirlenmeleri.
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                Haberler Sağlık DEPREM BÖLGESİNDE HİPOTERMİ KORKUSU! Hipotermi nedir, nasıl olur, tedavisi ve belirtileri neler? Bunlara mutlaka dikkat edin...
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