DEPREM BÖLGESİNDE HİPOTERMİ KORKUSU! Hipotermi nedir, nasıl olur, tedavisi ve belirtileri neler? Bunlara mutlaka dikkat edin...

Meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşları bekleyen bir tehlike de saatler ilerledikçe vücut ısısının düşmesine bağlı hipotermi durumu oldu.
HİPOTERMİ BELİRTİLERİ
Titreme (vücut sıcaklığı düştükçe titreme azalabilir ya da tamamen durabilir)
Konuşma bozukluğu veya mırıldanma
Yavaş veya sığ (yüzeysel) solunum
Zayıf nabız
Beceriksizlik veya koordinasyon eksikliği
Uyuşukluk veya enerji eksikliği
Uykuya meyil veya hafıza kaybı
Bilinç kaybı veya
Parlak kırmızı, soğuk cilt (bebeklerde)