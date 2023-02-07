DEPREM BÖLGESİNDE HİPOTERMİ KORKUSU! Hipotermi nedir, nasıl olur, tedavisi ve belirtileri neler? Bunlara mutlaka dikkat edin...

HİPOTERMİ NEDEN OLUR?

Hipoterminin en sık görülen nedeni çevresel etkenler yüzünden soğuğa maruz kalmak.En ciddi hipotermi nedeniyle soğuk suyla temas ve suya batmak. Çünkü suda ısı kaybı havaya göre otuz kat daha fazla olur.

Soğuk havalarda oluşan hipotermi en sık çocuk ve yaşlılarda görülür. Diğer hipotermi yapan nedenler kafa travması, beyin tümörleri inme gibi beyin hastalıklar, tiroid bezinin az çalışması, kan şekerinin düşük olması, öbreküstü bezinin az çalışması, şeker koması gibi hormonal hastalıklar, tüm vücuda mikrop yayılması ile seyreden ciddi iltihabi hastalıklar ve ilaç zehirlenmeleri.