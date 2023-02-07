Yurt dışından Türkiye'ye gelen ekipler arama kurtarmaya başladı: Azerbaycan, Polonya ve Yunanistan...

Çalışmaların devam ettiğini bildiren Bartkowiak, "Polonyalı ve Türk ekipler ilk kişiyi kurtardı. Bir erkeği enkaz altından çıkardık. Bu bir gurur." ifadelerini kullandı.

Polonya, Türkiye'ye depremler nedeniyle destek için dün 76 uzman itfaiyeci ve 8 arama kurtarma köpeği gönderme kararı almıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de bugün yaptığı açıklamada Polonyalı madencilerin de Türkiye'ye gideceğini duyurmuştu.