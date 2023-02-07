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    • 07.02.2023 19:36
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    Yurt dışından Türkiye'ye gelen ekipler arama kurtarmaya başladı: Azerbaycan, Polonya ve Yunanistan...

    Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için yurt dışından gelen ekipler bölgede çalışmaya başladı. Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan 3 vatandaşı kurtardı. Polonya ve Yunanistan'dan, Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri, Adıyaman ve Hatay'da 3 kişiyi enkaz altından kurtardı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Yabancı ekipler seferber oldu!

    Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 3 vatandaşı kurtardı.


    ARAMA KURTARMAYA OPERASYONU BAŞLADI | VİDEO İZLE

    Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları yaptığı belirtildi.

    Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 3 kişiyi kurtardığı, 10 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel yer alıyor.

    POLONYALI VE YUNAN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ 3 KİŞİYİ ENKAZ ALTINDAN KURTARDI
    Polonya ve Yunanistan'dan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri, Adıyaman ve Hatay'da 3 kişiyi enkaz altından kurtardı.

    Polonya İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonyalı ekiplerin Adıyaman'ın Besni ilçesinde 10 farklı alanda çalıştığını belirtti.

        Çalışmaların devam ettiğini bildiren Bartkowiak, "Polonyalı ve Türk ekipler ilk kişiyi kurtardı. Bir erkeği enkaz altından çıkardık. Bu bir gurur." ifadelerini kullandı.

        Polonya, Türkiye'ye depremler nedeniyle destek için dün 76 uzman itfaiyeci ve 8 arama kurtarma köpeği gönderme kararı almıştı.

        Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de bugün yaptığı açıklamada Polonyalı madencilerin de Türkiye'ye gideceğini duyurmuştu.

        YUNAN ARAMA KURTARMA EKİBİ DE 2 KİŞİYİ KURTARDI
        Yunan Devlet Ajansı ERT'in haberine göre de Yunanistan Özel Afet Müdahale Biriminin (EMAK) Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çalışmaları sonucunda 50 yaşında baba ve 6 yaşındaki kızı enkaz altından kurtarıldı.

        Kurtarılan babanın eşi ve 7 yaşındaki kızının ise enkaz altında hayatını kaybettiği bildirildi.

        EMAK'a bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip, Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan hareketle Türkiye'ye gelmişti.

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