Yurt dışından Türkiye'ye gelen ekipler arama kurtarmaya başladı: Azerbaycan, Polonya ve Yunanistan...

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 3 vatandaşı kurtardı.
ARAMA KURTARMAYA OPERASYONU BAŞLADI | VİDEO İZLE
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları yaptığı belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 3 kişiyi kurtardığı, 10 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel yer alıyor.
POLONYALI VE YUNAN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ 3 KİŞİYİ ENKAZ ALTINDAN KURTARDI
Polonya ve Yunanistan'dan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri, Adıyaman ve Hatay'da 3 kişiyi enkaz altından kurtardı.
Polonya İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonyalı ekiplerin Adıyaman'ın Besni ilçesinde 10 farklı alanda çalıştığını belirtti.