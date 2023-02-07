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    • 08.02.2023 00:34
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    • 08.02.2023 16:25
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    Dolandırıcılar depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşların ceplerine göz dikti! EGM açıkladı: Sahte yardım siteleri kapatıldı

    Son dakika haberi! Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgelerine yardım yağdırdı. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar ise yardım etmek isteyen vatandaşları ceplerine göz dikti. Vatandaşların yardım faaliyetlerine yoğunlaşmasını fırsat bilen şahıslar tarafından sahte bağış siteleri açıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 202 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve gözaltına alınan 18 kişiden 5'inin tutuklandığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dolandırıcılar sahte yardım sitesi kurdular
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    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 202 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve gözaltına alınan 18 kişiden 5'inin tutuklandığını duyurdu.

    EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır" denildi.

    'DOLANDIRICILIĞA YÖNELİK İNTERNET SİTELERİ KAPATILDI'
    Ayrıca depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşların üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 202 hesap yöneticisi tespit edildiği ve ilgili birimlere gönderildiği vurgulanarak, "Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 18 şahıs gözaltına alınmış, 5'i tutuklanmıştır. Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 24 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmıştır. Ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

    Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaralarını sarmak için devlet millet el ele mücadelesini sürdürüyor.

    KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER
    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.



    YÜZYILIN FELAKETİ
    Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem 10 ilde şiddetli şekilde hissedilirken çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.



        TÜRKİYE YARALARI SARMAK İÇİN TEK YÜREK OLDU
        10 ilimizi etkileyen yüzyılın depremi tüm Türkiye'yi harekete geçirdi. Arama kurtarma ve yardım için herkes seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından arama-kurtarma ekipleri bölgeye giderken, yardım malzemeleri ve kan bağışı için tüm kurumlar ve vatandaşlar el ele verdi. Kampanyalar da başlatıldı...



        KAMPANYALAR BAŞLATILDI
        Cumhurbaşkanı kararıyla AFAD Deprem Yardım Kampanyası başlatıldı. 'DEPREM' yazıp 1866'ya mesaj gönderilerek bağış yapılabileceği gibi, EFT için alıcı adı bilgisi 'T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı' olarak belirtildi. Valilikler ve belediyeler de yardım kampanyaları başlattı.



        250 MİLYON TL YARDIM
        Aile Bakanlığı'nın kırmızı yelekli psikososyal destek ekipleri de deprem bölgesine ulaştı. Ekipler, yardımları Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adıyaman'a ulaştırdı. Bakanlık, 10 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 250 milyon lira yardım aktardı. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşların bağışlarını ikamet ettikleri ilçedeki SYD Vakıfları'na teslim edebileceklerini belirtildi.



            DOLANDIRICILAR YARDIM ETMEK İSTEYEN VATANDAŞLARIN CEBİNE GÖZ DİKTİ
            Tüm Türkiye yaraları sarmak için kenetlenmişken, vatandaşların yardım faaliyetlerine yoğunlaşmasını fırsat bilen dolandırıcılar sahte bağış siteleri açtı.



            Kurulan sitelerde yardım yapmak isteyen vatandaşların bağış yolulyla kart bilgilerini çalmayı hedefleyen dolandırcıların oyununu, duyarlı bir vatandaş tek tek gözler önüne serdi.

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            Allah devletimizden razı olsun
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