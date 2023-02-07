Kahramanmaraş depremi neden bu kadar büyük bir yıkıma neden oldu? Jeoloji Mühendisleri Odasından flaş açıklama
Son dakika haberi | Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremle sarsıldı. 10 ili ve yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen deprem büyük bir yıkıma neden oldu. Jeoloji Mühendisleri Odası, yaşanan deprem felaketiyle ilgili değerlendirmede bulunurken, depremin yıkıcı etkisinin neden bu kadar büyük olduğu ile ilgili de tespitler yaptı. İşte detaylar...
07.02.2023 19:38 - Son Güncelleme: 07.02.2023 19:46
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7.7 ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Moment büyüklüğü 7.7 olan depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu'nun güneyinde, Ölüdeniz Fay Zonu'nun kuzeyinde ve bu fay zonlarının birleşim noktalarında meydana geldiğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası, bu depremden yaklaşık 9 saat sonra Elbistan yakınlarında 7.6 moment büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğine dikkat çekti.