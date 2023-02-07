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Kahramanmaraş depremi neden bu kadar büyük bir yıkıma neden oldu? Jeoloji Mühendisleri Odasından flaş açıklama

Son dakika haberi | Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki depremle sarsıldı. 10 ili ve yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen deprem büyük bir yıkıma neden oldu. Jeoloji Mühendisleri Odası, yaşanan deprem felaketiyle ilgili değerlendirmede bulunurken, depremin yıkıcı etkisinin neden bu kadar büyük olduğu ile ilgili de tespitler yaptı. İşte detaylar...

07.02.2023 19:38 - Son Güncelleme: 07.02.2023 19:46
Kahramanmaraş depremi neden bu kadar büyük bir yıkıma neden oldu? Jeoloji Mühendisleri Odasından flaş açıklama

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7.7 ikincisi 7.6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

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Kahramanmaraş depremi neden bu kadar büyük bir yıkıma neden oldu? Jeoloji Mühendisleri Odasından flaş açıklama

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, yaşanan depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kahramanmaraş depremi neden bu kadar büyük bir yıkıma neden oldu? Jeoloji Mühendisleri Odasından flaş açıklama

Moment büyüklüğü 7.7 olan depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu'nun güneyinde, Ölüdeniz Fay Zonu'nun kuzeyinde ve bu fay zonlarının birleşim noktalarında meydana geldiğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası, bu depremden yaklaşık 9 saat sonra Elbistan yakınlarında 7.6 moment büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğine dikkat çekti.

Kahramanmaraş depremi neden bu kadar büyük bir yıkıma neden oldu? Jeoloji Mühendisleri Odasından flaş açıklama

Açıklamada, "Meydana gelen bu yeni depremin konumu Doğu Anadolu Fay Zonuna bağlı D-B uzanımlı Çardak-Sürgü Fay Zonu'nu işaret etmektedir.

Kahramanmaraş depremi neden bu kadar büyük bir yıkıma neden oldu? Jeoloji Mühendisleri Odasından flaş açıklama

Hem 7.7 büyüklüğündeki ilk ana şokun ardından meydana gelen ve büyüklüğü 6.6 ya ulaşan artçı depremlerin odaklandığı alanlar, hem de ikinci ana şokun meydana geldiği merkez üssü lokasyonu dikkate alındığında, Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca bir kırılma olduğu görülmektedir" denildi.

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