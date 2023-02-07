Kahramanmaraş depremi neden bu kadar büyük bir yıkıma neden oldu? Jeoloji Mühendisleri Odasından flaş açıklama

Hem 7.7 büyüklüğündeki ilk ana şokun ardından meydana gelen ve büyüklüğü 6.6 ya ulaşan artçı depremlerin odaklandığı alanlar, hem de ikinci ana şokun meydana geldiği merkez üssü lokasyonu dikkate alındığında, Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca bir kırılma olduğu görülmektedir" denildi.