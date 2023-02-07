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    • 07.02.2023 11:17
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    Deprem sonrası enkaz altında kalanları arayıp dalga geçtiler! İki şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremin ardından arama kurtarma çalışmaları hızla başlarken, enkaz altında kalan yüzlerce vatandaşı kurtarma çalışmaları sırasında akılalmaz bir olay yaşandı. Türkiye kan ağlarken, göçük altında kalan çocukla dalga geçtiler. Discord'da bir grup, enkaz altında kalanları telefonla arayıp, "Megafonla bağırıyoruz, duyuyor musun" dedi. Göçük altındaki çocuğun "Çok soğuk, üşüyorum" sözlerine gülerek alay eden Mesut B. ile Yunus S. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı

    takvim.com.tr
    Enkazdakilerle dalga geçen vicdansızlar gözaltında

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Türkiye genelinde hissedilen depremde binin üzerine vatandaş hayatını kaybetti.

    Bir grup genç ise, enkaz altında kalan insanları arayarak dalga geçtiği anlar ise gündeme damga vurdu.

    Discord üzerinden yayın açarak, yardım isteyen çocuğa ulaşan şahıslar, adres bilgilerini istediği sırada yardım getiriyormuş gibi yaparak, enkaz altındaki gençle alay ettiler. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Discord üzerinden yayın açarak, yardım isteyen çocuğa ulaşan şahıslar, adres bilgilerini istediği sırada yardım getiriyormuş gibi yaparak, enkaz altındaki gençle alay ettiler. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

    Deprem sonrası enkaz altında kalanları arayıp dalga geçtiler | VİDEO

    DEPREMZEDE İLE ALAY ETTİLER
    Discord üzerinden yayın açarak, yardım isteyen çocuğa ulaşan şahıslar, adres bilgilerini istediği sırada yardım getiriyormuş gibi yaparak, enkaz altındaki gençle alay ettiler. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.


    Yardım için discorda bağlanan gençle gerçekleşen diyalog acımasızlığı gözler önüne serdi.
    + Şu an neredesiniz?
    - Pınar apartmanında.
    + Enkazın altında mısınız?
    - Evet, petrol ofisinin karşısındayız.
    + Bak, bağırıyorum sesimi duyuyor musun de...
    + Bağırıyorum sesimi duyuyor musun şu anda... Islık çaldım.
    - Duyamıyorum
    + Megafondan bağıracağım, bir dakika; çocuk var mı etrafta... (Gülüşmeler...)
    - Hala duyamıyorum, çok üşüyorum.

        GÖZALTINA ALINDILAR
        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, discord uygulaması üzerinden depremzede ile alay eden kişileri tespit etti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mesut B. ile Yunus S. ikametlerinde gözaltına aldı.
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