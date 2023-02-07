Deprem sonrası enkaz altında kalanları arayıp dalga geçtiler! İki şüpheli gözaltına alındı

DEPREMZEDE İLE ALAY ETTİLER

Discord üzerinden yayın açarak, yardım isteyen çocuğa ulaşan şahıslar, adres bilgilerini istediği sırada yardım getiriyormuş gibi yaparak, enkaz altındaki gençle alay ettiler. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.





Yardım için discorda bağlanan gençle gerçekleşen diyalog acımasızlığı gözler önüne serdi.

+ Şu an neredesiniz?

- Pınar apartmanında.

+ Enkazın altında mısınız?

- Evet, petrol ofisinin karşısındayız.

+ Bak, bağırıyorum sesimi duyuyor musun de...

+ Bağırıyorum sesimi duyuyor musun şu anda... Islık çaldım.

- Duyamıyorum

+ Megafondan bağıracağım, bir dakika; çocuk var mı etrafta... (Gülüşmeler...)

- Hala duyamıyorum, çok üşüyorum.