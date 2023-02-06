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    • Güncel
    • 06.02.2023 09:45
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    • 06.02.2023 09:49
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    Kahramanmaraş 7.4 ile sarsıldı! Deprem fırtınası: Artçılar bölgede yeni felaketleri tetikliyor

    Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, bölgede; 6’nın üzerinde 3, 5’in üzerinde 14, 4’ün üzerinde 34 olmak üzere toplam 66 artçı sarsıntı meydana geldi. 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Geniş bölgede etkili olan ve artçı sarsıntılarla etkisini sürdüren depremin ardından uyarılar gelmeye devam ediyor. Deprem fırtınası olarak adlandırılan birkaç gün ile birkaç hafta sürebilen sarsıntılar; afet bölgesinde tehlikenin devam etmesine neden oluyor.

    takvim.com.tr
    Deprem fırtınası: Yeni felaketleri tetikliyor

    Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem çevredeki 10 il başta olmak üzere geniş alanda hissedildi. Yıkım nedeniyle çok sayıda vatandaş yaşamını yitirdi. Bölgede; 6'nın üzerinde 3, 5'in üzerinde 14, 4'ün üzerinde 34 olmak üzere toplam 66 artçı sarsıntı meydana geldi.

    DİKKAT ÇEKEN HARİTA!
    İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Türkiye'de meydana gelen ve birçok ülkede de yıkıma sebep olan deprem ile ilgili dikkat çekici bir harita yayınladı.

    Haber ajansı resmi Twitter hesabından bir görsel paylaşarak depremin etkisini gözler önüne serdi.

    Paylaşılan harita depremin birçok şehir ve ülkeyi etkilediği görüldü. Depremin Kıbrıs ve Suriye'de de hissedildiği belirtilirken Ankara'ya doğru olan bölümde de depremin hissedildiği anlaşılıyor.

    Haber ajansı, "6 Şubat'ta meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki deprem birçok komşu ülkede de hissedildi" yorumuna yer verdi.

    Geniş alanda hissedilen ve 6'nın üzerinde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntıyla bölgedeki yeni yıkımları tetikleyen depremler meydana gelmeye devam ediyor.

    AFAD'DAN ARTÇI UYARISI!
    AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "5 ve 4'ün üzerinde farklı sayılarda artçı sarsıntılar var. Çok geniş bir coğrafyaya yayılan bir deprem. Malatya'dan İskenderun'a, Hatay'a kadar uzanan bir hat boyunca Doğu Anadolu fay zonu üzerinde bir kırılmanın gerçekleştiğini ve bunun sonucunda 7,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle hasarlı binalar var çok sayıda. Vatandaşlarımızın ilerleyen saatlerde 6'nın üzerinde artçı sarsıntılarında olduğunu düşünürsek bu binalardan uzak durmaları son derece önem taşıyor." uyarısında bulundu.

        Sürekli devam eden artçı sarsıntılar deprem fırtınasına yol açıyor.

        DEPREM FIRTINASI VURUYOR!
        Deprem fırtinasi, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayidaki depremden meydana geliyor. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından diğer depremlere göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz.

        Deprem firtinalarinin, çogunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldigi derinliklerde, kayalarin içindeki kirik, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akiskanlarin çevrelerine uyguladiklari basincin artmasi sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir.

        Deprem fırtınalari, olusacak bir ana depremin mutlak bir habercisi olarak kabul edilmemelidir. Nitekim Türkiyenin birçok yöresinde bu tanıma uygun geçici deprem aktiviteleri gözlenmekte ve belirli bir süre sonra da bunlar kaybolmaktadır.

            Bu aktiviteler yakın yerlesim alanlarinda hissedildigi taktirde, bir öncü aktivite olup olmadigi konusunda şüphe ve söylentilerin ortaya atılmasina yol açmakta ve haklı olarak o yörede yaşayanlari tedirgin etmektedir. Ancak herhangi bir deprem yoğunlasmasının, bir öncü aktivite mi, yoksa bir süre sonra kaybolacak geçici bir deprem fırtınası mı olduğu bilinmemektedir.

            ARTÇI SARSINTILAR!
            2023.02.06 09:33:19 37.2555 37.0557 14.7 -.- 3.3 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
            2023.02.06 09:26:28 37.2590 36.9835 5.2 -.- 4.7 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
            2023.02.06 09:26:13 36.2500 36.1575 21.9 -.- 4.2 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) l
            2023.02.06 09:23:33 37.2938 37.0967 2.7 -.- 3.2 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
            2023.02.06 09:16:19 37.0492 36.9962 5.0 -.- 3.4 -.- ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP)

            2023.02.06 09:14:38 37.3925 36.9622 2.8 -.- 4.1 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
            2023.02.06 09:09:05 37.2533 36.8862 21.2 -.- 3.7 -.- NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
            2023.02.06 09:00:05 37.3973 37.0933 5.4 -.- 3.6 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
            2023.02.06 08:55:48 38.0040 38.1682 27.7 -.- 4.4 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
            2023.02.06 08:40:01 37.1853 36.9282 5.3 -.- 3.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)
            2023.02.06 08:36:33 36.2970 36.2035 15.4 -.- 4.9 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY)

            2023.02.06 08:22:44 37.8463 37.9437 5.4 -.- 4.2 4.2 KASLICA-TUT (ADIYAMAN)
            2023.02.06 08:21:45 37.4427 37.1208 13.2 -.- 3.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

            2023.02.06 08:16:55 37.8838 37.7122 8.3 -.- 4.2 4.2 KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)
            2023.02.06 08:12:51 37.4768 37.1892 23.0 -.- 3.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
            2023.02.06 08:12:36 39.1352 42.0467 7.7 -.- 2.4 -.- KOPRUYOLU-BULANIK (MUS)
            2023.02.06 08:08:36 37.3442 36.8698 5.4 -.- 4.3 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

            2023.02.06 08:04:30 37.3297 37.0503 15.9 -.- 3.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
            2023.02.06 08:01:49 37.9323 37.7783 15.5 -.- 4.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)

            2023.02.06 07:56:06 37.4448 37.0202 28.7 -.- 4.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
            2023.02.06 07:54:40 37.4903 37.2113 7.7 -.- 3.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
            2023.02.06 07:50:17 36.5197 36.3485 10.0 -.- 3.6 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY)

            2023.02.06 07:47:57 36.6895 36.3915 8.5 -.- 4.6 -.- GUVENC-HASSA (HATAY)
            2023.02.06 07:44:54 37.4053 36.6863 9.0 -.- 3.8 -.- OZTURK-(KAHRAMANMARAS)

            2023.02.06 07:42:57 37.3078 36.8900 8.1 -.- 3.6 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)
            2023.02.06 07:42:11 37.4995 37.4020 6.0 -.- 2.9 -.- GANIDAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

            2023.02.06 07:39:45 37.8840 37.6453 8.5 -.- 4.5 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)
            2023.02.06 07:31:01 37.2230 36.8178 21.5 -.- 4.2 -.- MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

            2023.02.06 07:28:00 36.6002 36.5875 14.6 -.- 3.6 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI
            2023.02.06 07:24:45 37.5290 37.2365 5.4 -.- 4.1 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
                Kahramanmaraş’ta deprem! Devlet teyakkuza geçti!
                Haberler Güncel Kahramanmaraş 7.4 ile sarsıldı! Deprem fırtınası: Artçılar bölgede yeni felaketleri tetikliyor
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