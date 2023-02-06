Kahramanmaraş 7.4 ile sarsıldı! Deprem fırtınası: Artçılar bölgede yeni felaketleri tetikliyor

Haber ajansı, "6 Şubat'ta meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki deprem birçok komşu ülkede de hissedildi" yorumuna yer verdi.

Geniş alanda hissedilen ve 6'nın üzerinde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntıyla bölgedeki yeni yıkımları tetikleyen depremler meydana gelmeye devam ediyor.

AFAD'DAN ARTÇI UYARISI!

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "5 ve 4'ün üzerinde farklı sayılarda artçı sarsıntılar var. Çok geniş bir coğrafyaya yayılan bir deprem. Malatya'dan İskenderun'a, Hatay'a kadar uzanan bir hat boyunca Doğu Anadolu fay zonu üzerinde bir kırılmanın gerçekleştiğini ve bunun sonucunda 7,4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle hasarlı binalar var çok sayıda. Vatandaşlarımızın ilerleyen saatlerde 6'nın üzerinde artçı sarsıntılarında olduğunu düşünürsek bu binalardan uzak durmaları son derece önem taşıyor." uyarısında bulundu.