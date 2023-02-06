Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde deprem! Dünya basınında ilk manşet! 16 ülkenin sallandığı deprem hakkında şok harita
Gaziantep Pazarcık'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Türkiye teyakkuza geçerken Başkan Erdoğan'ın talimatıyla tüm bakanlar bölgeye gitti. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, gün ışır ışımaz kan verme çağrısında bulundu. Kahramanmaraş'taki depremi uluslararası haber ajansları acil koduyla geçti. Deprem BBC'den CNN'ne, The Guardian'dan New York Times ve Al Jazeera'ya ilk haber. Yayın organları 'canlı blog'larla gelişmeleri aktarırken, USGS'nin yayımladığı harita şok etkisi yarattı.
Türkiye'nin güneyinde meydana gelen deprem fırtınası, dünyada ilk haber. Uluslararası haber ajansları Associated Press (AP) ve Agence France-Presse (AFP), depremi 'acil' koduyla dünyaya duyurdu.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre 7.8'lik depremin yerin 17.9 kilometre altında gerçekleştiğini bildiren ajans, 15 dakika sonra ise 6.7 büyüklüğünde bir artçı şokun kaydedildiğini belirtti.
AFP, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'de de yıkım yaşandığını, gece yarısı 04.17'de uykuda depreme yakalanan insanların pijamalarıyla dışarı fırladığını ve kar altında beklediğini yazdı. Lübnan, Suriye ve Güney Kıbrıs'taki AFP muhabirleri, depremi hissettiklerini bildirdi.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, '7.8 büyüklüğündeki şiddetli deprem Türkiye ve Suriye'de binaları yıktı' başlığını kullandı. Çok sayıda binanın yerle bir olduğunu ve can kaybından korkulduğunu belirten ajans, Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya gibi şehirlerde yıkım yaşandığını yazdı.