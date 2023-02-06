Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7,4 büyüklüğünde deprem! Dünya basınında ilk manşet! 16 ülkenin sallandığı deprem hakkında şok harita

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, '7.8 büyüklüğündeki şiddetli deprem Türkiye ve Suriye'de binaları yıktı' başlığını kullandı. Çok sayıda binanın yerle bir olduğunu ve can kaybından korkulduğunu belirten ajans, Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya gibi şehirlerde yıkım yaşandığını yazdı.