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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM: Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeler

Son dakika deprem haberi | Türkiye gece saat 04.17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4'lük depremle sarsıldı. Deprem bölgedeki tüm illerden hissedilirken, büyük bir yıkım da oluşturdu. Havanın aydınlanmasıyla birlikte acı bilanço ortaya çıktı. Deprem bölgesinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ise onlarca yaralı enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. İşte deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarından son bilgiler...

06.02.2023 08:32 - Son Güncelleme: 06.02.2023 09:12
KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM: Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeler

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyük bir yıkım yaşandı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa gibi bölgedeki birçok ili de vurdu.

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KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM: Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeler

Depremin ardından bölgede süratle arama kurtarma faaliyetleri başladı.

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM: Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeler

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR KADIN ENKAZDAN ÇIKARILDI
Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde çöken bir binada yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde enkaz altından bir kadın çıkarıldı.

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM: Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeler

Sağlık durumu iyi olduğu görülen kadın enkaz altından çıkarıldıktan sonra çevredeki vatandaşların yardımıyla sedyeye yatırılarak ambulansa götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM: Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeler

Hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.

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