KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM: Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeler

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyük bir yıkım yaşandı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa gibi bölgedeki birçok ili de vurdu.