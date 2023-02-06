KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM: Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor! İşte bölgeden son dakika gelişmeler
Son dakika deprem haberi | Türkiye gece saat 04.17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4'lük depremle sarsıldı. Deprem bölgedeki tüm illerden hissedilirken, büyük bir yıkım da oluşturdu. Havanın aydınlanmasıyla birlikte acı bilanço ortaya çıktı. Deprem bölgesinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ise onlarca yaralı enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. İşte deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarından son bilgiler...
06.02.2023 08:32 - Son Güncelleme: 06.02.2023 09:12
Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyük bir yıkım yaşandı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa gibi bölgedeki birçok ili de vurdu.
KAHRAMANMARAŞ'TA BİR KADIN ENKAZDAN ÇIKARILDI
Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde çöken bir binada yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde enkaz altından bir kadın çıkarıldı.