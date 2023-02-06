Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.02.2023 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2023 10:04
    ABONE OL

    Son dakika: Kahramanmaraş Pazarcık'taki 7,4'lük deprem için ülkelerden yardım ve taziye mesajı

    Kahramanramaş Pazarcık’ta 7,4’lük deprem Türkiye’yi yasa boğdu. 10 ili birden etkileyen deprem sonrası diğer ülkelerden taziye ve yardım açıklamaları peş peşe geldi.

    Ülkelerden yardım ve taziye mesajı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan derlenen verilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

    ÇOK SAYIDA İLDE BİNALAR YIKILDI
    Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine hareket etti.

    Öte yandan Türkiye'yi yasa boğan depremle ilgili ülkelerden de peş peşe yardım ve taziye mesajı geldi.

    AZERBAYCAN
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberinin kendisini ve Azerbaycan halkını derinden üzdüğünü belirten İlham Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor; size, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin hüzünle taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum. Allah rahmet eylesin."

    İSRAİL
    İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş merkezli deprem için "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, acil bir yardım programı hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.

    İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen, Kahramanmaraş merkezli deprem için yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye'nin güneyinde meydana gelen deprem nedeniyle İsrail devleti adına Türk halkına derin üzüntülerimizi iletmek istiyorum. Kalplerimiz felaketin kurbanlarıyla; yaralılara acil şifa diliyoruz."

        Cohen, acil bir yardım programı hazırlanması için Bakanlığına talimat verdiğini aktardı.

        Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoaz Gallant'ın da İsrail ordusu ve Bakanlık kurumlarına insani yardım sağlanması için talimat verdiği paylaşıldı.

        BEYAZ SARAY
        ABD Başkanı Joe Biden'ın Pazarcık, Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde depremin ardından ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal kurumlara Türkiye ile Suriye'ye gerekli yardımlar konusunda harekete geçmesi için talimat verdiği belirtildi.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'den gelen yıkıcı deprem haberi konusunda ciddi anlamda endişelidir" dedi.

        Sullivan, "ABD olarak gereken her türlü yardımı yapmaya hazırız" dedi.

        Açıklamada, "Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz" dedi.

        Bu sabah saat 4.17 sularında merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasında bulundu.

        Suriye'nin kuzeyinde de şiddetli biçimde hissedilen deprem, ülkede en az 100 kişinin ölümüne sebep oldu.

            UKRAYNA
            Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı paylaşımda gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

            Ukrayna Devlet Başkanı Zelensk, Twitter üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketlediği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

            "Türkiye'de meydana gelen depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberi şoke etti. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, kurbanlara acil şifalar diliyoruz. Şu anda dost Türk halkının yanındayız, gerekli yardımı sağlamaya hazırız."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kahramanmaraş’ta deprem! Devlet teyakkuza geçti!
            Haberler Güncel Son dakika: Kahramanmaraş Pazarcık'taki 7,4'lük deprem için ülkelerden yardım ve taziye mesajı
                SON DAKİKA