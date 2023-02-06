KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ | 23 yıl sonraki en büyük felaket! Deprem uzmanından şok sözler: 130 atom bombası gücünde
Son dakika deprem haberleri | Kahramanmaraş'ta saat 04.17 sıralarında meydana gelen 7,4'lük depremin ardından bölgede enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, deprem uzmanlarından da peş peşe kritik uyarılar geldi. A Haber canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Okan Tüysüz, Kahramanmaraş depreminin 23 yıl sonra Türkiye'de yaşanan en büyük deprem olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Ahmet Övün Ercan ise depremin yaklaşık 130 atom bombası gücünde etki yarattığını belirtti. İşte o detaylar...
06.02.2023 09:31 - Son Güncelleme: 06.02.2023 09:49
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre 10 ilde de hissedilen yıkıcı deprem sonrası deprem uzmanı Okan Tüysüz ahaber'de kritik uyarılarda bulundu.
"ÇOK GENİŞ BİR ALANDA YAŞANDI"
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem çok geniş bir alanda meydana geldi. En az 300 KM çapında bir alan içerisinde etkili oldu.
"23 YILDIR YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK DEPREM"
Bu büyüklükteki bir depremi en son 17 Ağustos 1999'da yaşadık. Yani 23 yıldır yaşadığımız en büyük deprem. Bu beklenen bir depremdi. Çünkü Doğu Anadolu fay hattının çok uzun yıllardan beri suskun olduğu, deprem biriktirdiği, bu enerjisini depremle boşaltmadığı biliniyordu.