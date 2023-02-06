7.7'lik depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta yıkılan binalar havadan görüntülendi!

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde birçok bina yıkılırken, son durumu bir binadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, birçok ilden hissedildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA ÇÖKEN BİNALAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Deprem nedeniyle Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde birçok bina yıkıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yıkılan binalardaki kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, sahada tüm ekiplerin çalışma yaptığı kaydedildi.
Şehir merkezinde Trabzon Caddesi ile Müftülük Meydanı çevresi ise yüksek bir binadan görüntülendi. Görüntülerde birçok binanın enkazı yer alırken, durumun vahameti ortaya çıktı.
284 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ
Deprem sonrası Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkılan binalar olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin yaralandığını bildirdi.