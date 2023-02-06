Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.02.2023 10:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2023 13:01
    ABONE OL

    7.7'lik depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta yıkılan binalar havadan görüntülendi!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta havadan çekilen görüntü ise facianın boyutunu gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yıkılan binalar havadan görüntülendi!

    Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde birçok bina yıkılırken, son durumu bir binadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi.

    FELAKETİN BOYUTU KAMERADA | VİDEO İZLE


    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, birçok ilden hissedildi.

    KAHRAMANMARAŞ'TA ÇÖKEN BİNALAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
    Deprem nedeniyle Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde birçok bina yıkıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yıkılan binalardaki kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, sahada tüm ekiplerin çalışma yaptığı kaydedildi.

    Şehir merkezinde Trabzon Caddesi ile Müftülük Meydanı çevresi ise yüksek bir binadan görüntülendi. Görüntülerde birçok binanın enkazı yer alırken, durumun vahameti ortaya çıktı.


    284 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ
    Deprem sonrası Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yıkılan binalar olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin yaralandığını bildirdi.

        İLK YARDIM MALZEMELERİNİ DEPREM BÖLGESİNE SEVK EDİLDİ
        Türk Kızılay, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında ülke genelinde depolarındaki tüm ilk yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk etti.

        Etimesgut'taki Türk Kızılay Afet Operasyon Merkezi'nde Genel Başkan Kerem Kınık başkanlığında toplanan Türk Kızılay ekipleri, deprem bölgesindeki arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

        Burada, açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, tüm ekipleri bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

        Bölge Afet Müdahale Merkezlerindeki ekipleri arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Kınık, "Çadırlarımız, ısıtıcılarımız, mobil aşevlerimiz, tırlarımız, ikram araçlarımız sahaya seferber edildi. Gönüllülerimiz, profesyonel ekiplerimiz sahaya seferber edildi." dedi.

        Türk Kızılayın bütün birimlerinin şu an sahada olduğunu bildiren Kınık, "Kan bankalarımızdaki ulusal stoklarımızdan ihtiyaç duyulabilecek tüm kan gruplarını hastanelere sevk ettik. Bu anlamda Türkiye'nin her tarafındaki vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. İlerleyen saatlerde yaralı sayımız ve kan ihtiyacı artabilir." diye konuştu.

        Deprem bölgesindeki hava koşullarının kötü olduğuna işaret eden Kınık, "Şu an Türkiye'nin 9 afet bölge müdahale merkezinden çadırlarımızı ve tırlarımızı 7 vilayetimize sevk ediyoruz. Şu an AFAD koordinasyonunda depolarımızdaki bütün kapasitelerimizi boşaltıyoruz. Dolayısıyla Kızılay lojistik ekiplerimiz ve afet ekiplerimiz sahaya bütün kapasitelerimizi seferber ediyorlar." bilgisini verdi.

        Vatandaşların elini tutacaklarını söyleyen Kınık, "Acil yardım içerisinde öncelikle barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır, yatak, battaniye, ısıtıcılar, mutfak malzemeleri, kuru gıda var. Kan hizmetleri noktasında da sevkiyatlarımız devam ediyor." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        7.4’lük deprem! Çok sayıda bina yıkıldı
        Haberler Güncel 7.7'lik depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta yıkılan binalar havadan görüntülendi!
            SON DAKİKA