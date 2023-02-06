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    • Güncel
    • 06.02.2023 21:39
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    • 07.02.2023 07:04
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    Malatya ve Diyarbakır, Hatay, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan mucize kurtuluş! Enkaz altından hayata tutunuş...

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Şanlıurfa'dan mucize kurtuluş haberleri geldi. Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, bir kadın yaralı olarak çıkarıldı. Hatay merkezde enkazın altında mahsur kalan üniversite öğrencisi Kader isimli genç ise ailesinin çabasıyla bulunduğu yerden 16 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Malatya'da 4'ü kadın, biri çocuk 5 kişi 17 saat sonra kurtarıldı. Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazında 19 saat sonra bir genç kıza sağ olarak ulaşıldı. Miran bebek ise minik bedeniyle 22 saat dayandı. Osmaniye'de ise yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 26 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Hatay'da 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Enkaz altından hayata tutunuş!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 16 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

    17 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ! VİDEO İZLE

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

    Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından, yaklaşık 16 saat sonra Zozan Karakoyun kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesince, enkaz önünde bekleyen vatandaşlara kumanya dağıtıldı.



    MİNİK BEDENİYLE 22 SAAT DAYANDI
    Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu.



    2 KİŞİ KURTARILDI
    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma devam ediyor.

    Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altından, yaklaşık 20 saat sonra biri kadın 2 kişi kurtarıldı.



    23. SAATE GİRİLİRKEN ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI
    Serin 2 Apartmanı'nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 23'üncü saate girilirken, 35 yaşlarında bir erkek kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.



        MALATYA'DA FIRAT, 19,5 SAAT SONRA ENKAZDAN YARALI KURTARILDI
        Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Malatya'da ekipler, enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk depremde çöken Yeni Boztepe Caddesindeki Özlem Otel'de enkaz altında kalan Fırat Uyan (22), ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 19,5 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan Uyan, anne ve babası ile cep telefonu ile görüştürülerek iyi olduğunu söyledi. Duygusal anların yaşandığı görüşmenin ardından sağlık durumu iyi olan Uyan, hastaneye kaldırıldı.



        19 SAAT SONRA MUCİZE: HERKESE EL SALLADI
        Deprem sonrası Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazı altından 19 saat sonra çıkarılan genç kız herkese el salladı.

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde bulunan Osman Ağa Apartmanı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası çöktü. Çöken binanın altında kalanların kurtarılmış için enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Gün içerisinde çıkarılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

        17 SAAT SONRA BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI! 4'Ü KADIN BİRİ ÇOCUK...
        17 saat sonra Diyarbakır'daki Serin-2 Apartmanı'ndan bir kişi daha kurtarıldı. Malatya'da 4'ü kadın, biri çocuk 5 kişi 17 saat sonra kurtarıldı.

        KADER'İN YÜZÜ 16 SAAT SONRA GÜLDÜ
        Deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte birçok bina yıkılırken, enkaz altında onlarca insan kaldı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, merkezde bir enkazda mahsur kalan üniversite öğrencisi Kader isimli genç, ailesinin çabasıyla bulunduğu yerden 16 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.

            Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

            Kentin birçok noktasında arama çalışmaları devam ederken, kent merkezinde sevindirici bir haber geldi. Üniversite öğrencisi Kader isimli genci bulunduğu enkazdan arama yapan ailesi, çocuklarına sağ salim ulaştı. Çocuklarına kavuştukları için mutlu olan aile, gözyaşlarına boğuldu.

            Öte yandan kent merkezinde elektrik alt yapısı ve iletişim tamamen yıkılırken, vatandaşların yaktıkları ateşlerle ısındıkları görüldü.

            ENKAZDAN EMEKLEYEREK ÇIKTI
            Kahramanmaraş'ta ise küçük bir kız çocuğunun görüntüsü kameralara yansıdı.

            Göksun ilçesinde küçük kız çocuğu enkazın altından emekleyerek çıktı.



            19 SAAT SONRA GELEN MUCİZE
            Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinden arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Osmaniye'ye giden Kuşadası AKUT ekibi, yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra Alperen isimli çocuğu kurtardı.



                Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dün saat 04.17'de Riçhter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, aralarında Osmaniye'nin de bulunduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı. AFAD akreditasyon sürecini gecen sene tamamlayan AKUT Arama Kurtarma Derneği Kuşadası ekibi, AFAD ile koordinasyon halinde bölgede arama-kurtarma faaliyetleri yürütmek üzere 20 kişiden oluşan ekiple Osmaniye'ye hareket etti. Burada yıkılan bir binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan AKUT Kuşadası ekibi, depremden yaklaşık 19 saat sonra göçük altından Alperen ismindeki bir çocuğu kurtardı. Ekip, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


                26 SAAT SONRA BİR KİŞİ YARALI OLARAK ÇIKARILDI
                Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Osmaniye'de yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 26 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

                Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye'de yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

                    Ekipler, Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yıkılan 40 dairenin bulunduğu 10 katlı Bilge Sitesi enkazında 30 yaşındaki Kubilay isimli vatandaşa, yaklaşık 26 saat sonra ulaştı.

                    Enkazdan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.



                    26 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK: 2 KÜÇÜK ÇOCUK ENKAZDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI
                    Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.


                    Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

                    26 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK
                    Hatay merkezde arama çalışmaları yapan ekipler, bir binadan sesler geldiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen binada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 çocuğu sağ olarak bulundukları yerden çıkardı. Büyük bir sevinç yaşanırken, çocuklar ambulansla tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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