Türkiye için dualar Mescid-i Aksa'dan semaya yükseldi! Yüzlerce Filistinli gıyabi cenaze namazında saf tuttu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gelen son bilgiler doğrultusunda can kaybı 2316 olarak açıklandı.
Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller şöyle; Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.
Yüzyılın felaketi sonrası dünya tek yürek oldu. Liderler teker teker Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak destek ve taziye temennisinde bulundu. Birçok ülke arama ve kurtarma ekiplerini teyakkuza geçirdi, Türkiye'ye gönderdi.
YÜZLERCE FİLİSTİNLİ SAF TUTTU
Öte yandan depremde hayatını kaybedenler için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Öğle namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen yüzlerce Filistinli, namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.