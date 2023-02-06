Türkiye için dualar Mescid-i Aksa'dan semaya yükseldi! Yüzlerce Filistinli gıyabi cenaze namazında saf tuttu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gelen son bilgiler doğrultusunda can kaybı 2316 olarak açıklandı.