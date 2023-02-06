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    Türkiye için dualar Mescid-i Aksa'dan semaya yükseldi! Yüzlerce Filistinli gıyabi cenaze namazında saf tuttu

    Türkiye, bugün "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlabilecek bir deprem ile karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. 2300'den fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi, binlercesi yaralandı. Yüzyılın felaketi sonrası dünya önemli bir dayanışma örneği gösterdi. Öğle namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen yüzlerce Filistinli, namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

    takvim.com.tr
    Türkiye için dualar Mescid-i Aksa’dan semaya yükseldi

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gelen son bilgiler doğrultusunda can kaybı 2316 olarak açıklandı.



    Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller şöyle; Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.

    Yüzyılın felaketi sonrası dünya tek yürek oldu. Liderler teker teker Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak destek ve taziye temennisinde bulundu. Birçok ülke arama ve kurtarma ekiplerini teyakkuza geçirdi, Türkiye'ye gönderdi.



    YÜZLERCE FİLİSTİNLİ SAF TUTTU
    Öte yandan depremde hayatını kaybedenler için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

    Öğle namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen yüzlerce Filistinli, namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
        Devlet milletinin yanında
        Haberler Güncel Türkiye için dualar Mescid-i Aksa'dan semaya yükseldi! Yüzlerce Filistinli gıyabi cenaze namazında saf tuttu
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