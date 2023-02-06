Merkez Bankası duyurdu: Deprem bölgeleri için flaş karar! Faizsiz olarak vade uzatımı imkanı tanındı! Bağış hesapları...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem 10 ilde şiddetli şekilde hissedilirken çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.
MERKEZ BANKASI'NDAN DEPREM KARARI
Devlet tüm imkanlarını seferber ederken Merkez Bankası'ndan da flaş bir karar geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklama şu şekilde;
"Deprem/afet bölgesindeki illerde kurulu firmaların; 6 Şubat 2023 (dahil) ila 30 Nisan 2023 (dahil) tarihleri arasındaki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile yatırım taahhütlü avans kredileri geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkânı tanınmıştır. 6 Şubat 2023 (dahil) tarihi öncesinde kullanılmış olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verilmiştir."
BAĞIŞ HESAPLARINA PARA TRANSFERLERİNDEN ÜCRET ALINMAYACAK
Merkez Bankası deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde bankalara talimat gönderildiğini de duyurdu.
TCMB'nin, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerine ilişkin duyurusunda, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde meydana gelen depremlere yönelik AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalara talimat gönderilmiştir."
MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan milli yas ilan edilmesine ilişkin genelgenin ardından tüm Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.
Başkan Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar Türk bayrağının yarıya indirileceği belirtildi.
Milli yas ilanının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm yurttaki kamu binalarında ve dış temsilciliklerde gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.