Ankara'da değişmeyen manzara! Karın cefasını vatandaşlar çekti: CHP'li Mansur Yavaş yönetimi sınıfta kaldı

Ankara'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.
ULAŞIMDA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ
Ankara'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Trafikle ilerlemekte güçlük çeker sürücüler, kar ve tipi ile birlikte buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.
YARDIMLARINA ÇEKİCİLER YETİŞTİ
Başkent'te, kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.