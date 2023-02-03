Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.02.2023 06:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2023 07:03
    ABONE OL

    Ankara'da değişmeyen manzara! Karın cefasını vatandaşlar çekti: CHP'li Mansur Yavaş yönetimi sınıfta kaldı

    Ankara'da gündüz aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Başkent'te, cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü. Yetersiz tuzlama ve kar küreme çalışmaları nedeniyle, çoğu noktada trafik durma noktasına geldi. Yolda mahsur kalan vatandaşlar, günler öncesinde yoğun kar yağışı uyarısı yapılmasına karşın gerekli önlemleri almayan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepkilerini gösterdi.

    AJANSLAR
    Ankara’da değişmeyen manzara!

    Ankara'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

    ULAŞIMDA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ
    Ankara'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi.

    Trafikle ilerlemekte güçlük çeker sürücüler, kar ve tipi ile birlikte buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

    YARDIMLARINA ÇEKİCİLER YETİŞTİ
    Başkent'te, kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar soğuğa aldırmadan dışarı çıkarak yürüyüş yaptı.

        Kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik akışı yavaşladı, bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi.

        Yolda kalan bazı araçların ise yardımına çekiciler yetişti.

            CHP'Lİ YAVAŞ YÖNETİMİ SINIFTA KALDI
            Günler öncesinden uyarılmasına rağmen önlem almada geç kalan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Ankaralılar sitemde bulundu.

            Kar küreme araçlarının zamanında çalışmaması nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti.

            YETKİLİLERDEN BUZLANMA UYARISI
            Yetkililer, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaştı.
                Ziyech seferberliği
                Haberler Güncel Ankara'da değişmeyen manzara! Karın cefasını vatandaşlar çekti: CHP'li Mansur Yavaş yönetimi sınıfta kaldı
                    SON DAKİKA