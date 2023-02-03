Ankara'da değişmeyen manzara! Karın cefasını vatandaşlar çekti: CHP'li Mansur Yavaş yönetimi sınıfta kaldı

Ankara'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

ULAŞIMDA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Ankara'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi.