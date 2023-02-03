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    • Güncel
    • 03.02.2023 22:02
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    • 03.02.2023 22:02
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    İstanbul'da il genelinde "Huzur" uygulaması! Düğmeye basıldı

    Son dakika haberi | İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamada birçok araç durdurularak aranırken; ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

    İstanbul’da Huzur uygulaması! Düğmeye basıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünce kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

    İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede farklı noktalarda asayiş uygulaması yapıldı.

    Oluşturulan polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

    Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verirken, Balat'taki Deniz Liman Şube Müdürlüğünden kalkan botla da Boğaz'da denetim yapıldı.

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    Haberler Güncel İstanbul'da il genelinde "Huzur" uygulaması! Düğmeye basıldı
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