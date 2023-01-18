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    • 18.01.2023 14:06
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    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'ın BAYKAR iftirasına çok sert tepki

    Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın BAYKAR üzerinden milli savunma sanayiini hedef almalarına çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, " Türkiye artık büyüdükçe, güçlendikçe birileri rahatsız oluyor." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan BAYKAR iftirasına sert tepki

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, son günlerde BAYKAR üzerinden milli savunma sanayiine saldıran 6'lı masa ortaklarından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a çok sert sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na, "Haddini bil. Senin çapın yetmez" diyen Erdoğan, Ali Babacan'a ise "Sen git çocuk bezi satmaya devam et, senin işin değil bu." dedi.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Aslında BAYKAR'ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleriyle savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor. Bizimle olan akrabalık ilişkileri üzerinden BAYKAR'ı hedef alabileceklerini düşünüyorlar. Bu alçak saldırıya da hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir. Önce Türkiye'nin hedef alınan savunma sanayi nereden nereye gelmiştir. Kısaca hatırlayalım.

    Ülkemizde milli mücadelenin de etkisiyle cumhuriyetimiz kurulduktan hemen sonra başlayan bir savunma sanayi hamlesi vardı. Bu kardeşiniz Başbakanlık makamını da gördü, Cumhurbaşkanlığı makamını da gördü. Bütün adımlar atılırken düşünün öyle bir yerden öyle bir yere geldik ki, doğru dürüst helikopterin yok... Berlusconi ile yaptığım görüşme neticesinde ATAK helikopterlerini hallettik. Şu anda ATAK helikopterleri Türkiye'nin kendi ürünleri olarak üretiliyor. Buna da birileri çelme takmaya çalışıyor. Bu bizi bir yere doğru da itiyor. Biz Gök-Bey helikopterini üretmenin adımlarını atıyoruz. Bütün bunlarla beraber biz İHA'ya, SİHA'ya, AKINCI'ya, hepsinden öte Kızılötesi denilen adımı nasıl attık, şu anda bir de onun çalışmaları yapılıyor. Bush'a dedik ki bize İHA verecektiniz ama vermediniz. Ve sözümüz var, hala siz bunları vermediniz, süratle vereceksiniz dedi. Biz bunlardan İHA'yı aldık ama İHA'yı bize 2 günlüğüne verdiler. Bu 2 günlük bir iş değil dedik, bizim terörle mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Bu ziyaretimin ardından Özdemir Bey hemen çocuklarıyla beraber bu adımı attı ve süratle İHA'yı onlar ürettiler. Ardından SİHA'yı da ürettiler ve çocuklar AKINCI'yı da ürettiler. Savaş uçağı noktasında da çalışmalarını sürdürüyorlar. Olay sadece savaş aracı değil, bunun ürünlerini de üreteceksin. Ülkemiz bu mühimmatı da üretmeye başladı. Biz Türkiye'deki maalesef bu muhalefetle çok uğraştığımız için adım atmakta zorlanıyoruz.

    "TÜRKİYE ARTIK BÜYÜDÜKÇE, GÜÇLENDİKÇE BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR"
    Şu anda Bayraktar İHA'larını yetiştiremiyor. 3-4-5 sene sonraya gün veriyorlar. Mühimmat yetiştiremiyorlar. Türkiye artık büyüdükçe, güçlendikçe birileri rahatsız oluyor. Onlar rahatsız oldukça biz yolumuza devam ediyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda savunma sanayimizdeki proje sayısını 750'ye, bütçesini 75 milyar dolara çıkardık. Böylece sektördeki firma sayısı 56'dan 2700'ün üzerine, ürün ihracatı 4.5 milyar doların üzerine çıktı. Sektördeki yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkarmayı başarmakla da gurur duyuyoruz. Kimi dışarıdan kimi içeriden sayısız sabotaj teşebbüsüne rağmen savunma sanayimizi büyüttük. Öyle yüzde 10, 20 değil yüzde bin karlarla Türkiye'nin nasıl soyulduğunu, kimlerin resmen ülkesini sattığını bizzat gördük. Bay Kemal sen tanımazsın ama sana ben edebi alemde olan Özdemir Bey'i bir tanıtayım. Biz tahsisleri yaparken biliyorsunuz onlara bu tahsisi yaptıkları üretime göre yaparız. Nedir bu tahsis? Bugüne kadar nice firmalara bu verildi fakat Özdemir bey öyle bir insan ki; 'Hayır almam' Yahu hadi ben sana bir lütufta bulunmuyorum, bu devletin aldığı bir karar. Bu kararla firmalara bunu veriyoruz, bu bir hak. 'Hayır almam, ben paramı veririm, paramla satın alırım' Böyle bir insan.

    BABACAN'A: SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT
    Bu ahlaksız çıkmış hala 'Geleceklermiş de geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış' Yahu sen rekabet nedir bilir misin ya sen git çocuk bezi satmaya devam et. Senin işin değil bu. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı. Yanında bir tanesi daha var aynen o da öyle. Bizden üniversite istediler, bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman ki başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri vakfına mülk edindi. Türkiye'de bunun başka bir örneği yok. O vakıftaki yöneticiler acaba bunu nasıl izah edeceksiniz?

        "BAYKAR'IN ÖZELLİĞİ TÜM PROJELERİNİ KENDİ ÖZ KAYNAKLARIYLA GELİŞTİRMESİDİR"
        Rahmetli Özdemir Bayraktar kendini bu işe adamış, gerçek azim ve irade sahibi bir insandı. Yıllarca fabrikalarında yatıp kalktılar. Öyle zamanlar oldu ki terör bölgelerine gittiler. Tüm bunlar Selçuk Bey'le herhangi bir akrabalık bağımın olduğu dönemde değil, onun öncesinde yaşanmıştır. Aynı dönemde benzer projelere girişen pek çok firmamız vardı. İHA projesi yöneten 8 ayrı firmamız bulunuyor. Bayraktar TB-2 pek çok yerde öyle başarılara imza attı ki, pek çok ülkede adına marşlar, şarkılar yazıldı. Karabağ'da çocuklara Baykar'ın adı verildi. Yeni bir ürün, farklı bir ürün; o da Kızılelma. Tabi Kızılelma'nın sadece cismi yok, Kızılelma aynı zamanda bir hedeftir. Bu kutlu davaya inananların çok çok önemli bir hedefidir Kızılelma. Projelerimizle ülkemizi artık bambaşka bir lige taşıyoruz. BAYKAR'ın özelliği tüm projelerini kendi öz kaynaklarıyla geliştirmesidir. BAYKAR tasarım ve geliştirme çalışmalarına her türlü desteği hak eden bir şirkettir. 3 bini aşkın genç burada çalışıyor. Şirketin tercihi bu çalışmaları kendi öz kaynağıyla yapmaktır. Şirketin 20 yıllık gelirlerinin yüzde 75'i ihracatından geliyor. Ya Bay Kemal bunlar seni neden rahatsız ediyor? Yanındaki bazı terör yandaşlarını rahatsız ediyor da seni neden rahatsız ediyor? Çünkü onlar teröristlerle beraber. Çünkü bu İHA ve SİHA'larımız nice teröristleri yok ettiler.

        Mesela Altay tankının geliştirilmesi sürecinde yaklaşık 500 milyon doları OTOKAR firması olmak üzere ödeme yaptık. Bu rakam üretim değil sadece tasarım ve geliştirme için yapılan ödemedir. BAYKAR ürettiği hiçbir ürünün geliştirilmesi için devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarından karşılamıştır. BAYKAR'ın aldığı tek destek nakdi olmayan her firmanın yararlandığı desteklerdir. Tek başına Ford Otomotiv 20 buçuk milyar lira teşvik belgeli yatırım belgesine sahiptir. TUSAŞ'a aktardığımız kaynak 1.3 milyar dolardır. Savunma sanayi sektöründeki firma sayısının 48 kat artmasını işte bu ekosisteme borçluyuz. Geldiğimiz noktada sadece gözetleme yapan İHA'larımızı Amerikan ürünlerinden 10 kart daha ucuza mal ediyoruz. Bu gerçeklere rağmen binbir yalan söylenerek BAYKAR'ın hedef alınmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Ülkemizin elde ettiği zaferlerdir. Sahip olduğumuz hava araçlarıyla vatan topraklarının her karışını kontrol altında tuttuğumuz için bu ses çıkıyor. Ülkemizin etki alanının giderek genişlemesine tahammül edemedikleri için bu ses çıkıyor.

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