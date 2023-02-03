Son dakika: Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Özel Temsilcisi değişti! Feridun Sinirlioğlu'nun yerine Sedat Önal atandı

Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nde Özel Temsilci Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevi sona erdirilirken, yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.
BM nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilci Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla sona erdirildi. Resmi Gazete'nin dünkü nüshasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sinirlioğlu'ndan boşalan yere Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.
SEDAT ÖNAL KİMDİR?
Sedat Önal 11 Ağustos 1963 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirdi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı.