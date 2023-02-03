Son dakika: Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Özel Temsilcisi değişti! Feridun Sinirlioğlu'nun yerine Sedat Önal atandı





2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürüttü. 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etti. 2018 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi oldu.

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