6'lı koalisyonun ortak mutabakatında özgünlük sıfır! Hükümetin gerçekleştirdiği hizmetleri vaat diye sundular!
14 Mayıs'a adım adım ilerlerken hala adayını açıklayamayan 6'lı koalisyonun ortak mutabakatı büyük eleştirilerin hedefi oldu. Ülke yönetimine talip olan 6'lı koalisyonun vaatlerinin AK Parti'nin 21 yılda hayata geçirdiği projeler olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada dalga konusu olan mutabakat için "kes kopyala yapıştır" ifadeleri kullanıldı.
02.02.2023 08:52 - Son Güncelleme: 02.02.2023 08:53
Seçimlere aylar kala henüz ortak adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı koalisyonun açıkladığı ortak mutabakat metni de tam anlamıyla fiyasko çıktı.
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı koalisyon şimdiye kadar 11 kez toplanarak ortaya koyduğu Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde millete yeni bir vaat getirilemedi.
Sabah'ta yer alan habere göre, 9 ana başlık, 73 alt başlık ve 240 sayfadan oluşan vaat metni, geçtiğimiz 21 yıllık süreçte AK Parti hükümetleri tarafından zaten hayata geçirilmiş projeleri içeriyor.
İşte 6'lı koalisyonun eğitim, sağlık, kadın ve sosyal yardım uygulamaları gibi alanlarda yeni gibi sunduğu vaatler ve mecut durumun karşılaştırılması: