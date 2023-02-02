6’lı koalisyonun ortak mutabakatında özgünlük sıfır! Hükümetin gerçekleştirdiği hizmetleri vaat diye sundular!

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı koalisyon şimdiye kadar 11 kez toplanarak ortaya koyduğu Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde millete yeni bir vaat getirilemedi.