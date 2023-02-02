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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Turkuvaz Medya'daki zirvede 6+1'li koalisyona sert tepki: Yazıklar olsun!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Turkuvaz Medya'daki zirvede 6+1'li koalisyona sert tepki: Yazıklar olsun!
02.02.2023 13:39

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Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde 6'lı koalisyonun mutabakat metnine tepki gösteren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, muhalefetin kendi projelerine çökmeye çalıştığını belirtti. Kirişci, "Ürünlerin fiyatlarını önceden açıklayacak. Allah aşkına 8 ay sonra pazar bulacak bir ürünün fiyatını kim, nerede, nasıl açıklayacak? Uygulanabilir bir tarafı var mı bunun? Yok." dedi. Ali Babacan'ın 'Avrupa'dan aferin alacağız' açıklamasına da tepki gösteren Kirişci, "Yazıklar olsun size, önce siz bu ülkede insanlarımızın seçmenimizin oyunu alacaksınız, size önce aferini bu ülkenin insanları versin verecekse ama yok." ifadelerini kullandı.

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