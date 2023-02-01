Aykut Erdoğdu skandalların ardından CHP'ye geri döndü! Kirli ilişkiler ve liyakatsizlik itirafını hatırlayalım...

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ismi sık sık skandallarla anılan isimlerinden biri olan Aykut Erdoğdu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Karıştığı büyük skandal sonrası partiden istifa etmek zorunda kalan Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü. CHP yandaşı t24'te yer alan bilgiye göre CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bugün toplanan Merkez Yönetim Kurulu kararıyla partiye geri döndü.
Erdoğdu, milletvekilleri WhatsApp grubuna da eklendi.
AYKUT ERDOĞDU'NUN KARIŞTIĞI SKANDALI HATIRLATALIM
Peki Aykut Erdoğdu'yu istifaya götüren skandallar zinciri neydi? Belki unutanlar vardır... Biz o skandalı yeniden hatırlatalım...
BOMBA SES KAYITLARI PATLADI
Haziran 2022'de CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'un evlenmesinin ardından Erdoğdu'nun boşandığı eşi Özge Erdoğdu bomba ses kayıtları yayınladı.
AYKUT ERDOĞDU'NUN İTİRAFLARI: PARTİ MECLİSİNE GİRDİN DİYE KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM
Özge Erdoğdu, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!" notuyla bir ses kaydını servis etti.
Paylaşılan ses kaydında Erdoğdu'nun şu ifadeleri duyuldu:
LİYAKATSİZLİK İTİRAFLARI
"Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim. Önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp... Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun?
"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"
Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım, kurultayda buna oy topladım. Kim yapar bunu be?"