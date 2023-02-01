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    • Güncel
    • 01.02.2023 20:59
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    • 01.02.2023 21:16
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    Aykut Erdoğdu skandalların ardından CHP'ye geri döndü! Kirli ilişkiler ve liyakatsizlik itirafını hatırlayalım...

    CHP'nin adı skandallarla anılan isimlerinden olan Aykut Erdoğdu istifa ettiği partisine geri döndü! Peki Aykut Erdoğdu neden isitfa etmişti? İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'a ait olan ve Erdoğdu'nun eski eşi tarafından paylaşılan ses kayıtları siyaset gündemine bomba gibi düşmüş ve CHP'deki liyakatsizlik ve entrikalar ifşa olmuştu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gel bakalım Aykut efendi

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin ismi sık sık skandallarla anılan isimlerinden biri olan Aykut Erdoğdu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    Karıştığı büyük skandal sonrası partiden istifa etmek zorunda kalan Aykut Erdoğdu CHP'ye geri döndü. CHP yandaşı t24'te yer alan bilgiye göre CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bugün toplanan Merkez Yönetim Kurulu kararıyla partiye geri döndü.

    Erdoğdu, milletvekilleri WhatsApp grubuna da eklendi.

    AYKUT ERDOĞDU'NUN KARIŞTIĞI SKANDALI HATIRLATALIM
    Peki Aykut Erdoğdu'yu istifaya götüren skandallar zinciri neydi? Belki unutanlar vardır... Biz o skandalı yeniden hatırlatalım...

    BOMBA SES KAYITLARI PATLADI
    Haziran 2022'de CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'un evlenmesinin ardından Erdoğdu'nun boşandığı eşi Özge Erdoğdu bomba ses kayıtları yayınladı.

    AYKUT ERDOĞDU'NUN İTİRAFLARI: PARTİ MECLİSİNE GİRDİN DİYE KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM
    Özge Erdoğdu, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!" notuyla bir ses kaydını servis etti.

    Paylaşılan ses kaydında Erdoğdu'nun şu ifadeleri duyuldu:

    LİYAKATSİZLİK İTİRAFLARI
    "Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim. Önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp... Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun?

    "KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"
    Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım, kurultayda buna oy topladım. Kim yapar bunu be?"

        Erdoğdu'nun telefon kayıtlarında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu şuan evli olduğu Tuba Torun'un Parti Meclisi üyesi olabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüştüğünü itiraf etti.

        LİYAKATSİZLİK İFŞA OLDU
        Bu ifadeler 'liyakat' tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. 2020'de 36. Olağan Kurultay gerçekleştirildiğinde Aykut Erdoğdu Parti Meclisi listesinde vardı ancak yeterli oy almasına rağmen 'cinsiyet' kotasına takılarak parti meclisine girememişti. Parti Meclisi üyesi olmasını istediği Tuba Torun ise Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almamasına rağmen listeyi delerek parti meclisi üyeliğine seçilmişti.

        BİR BOMBA DAHA PATLADI: DOLARLA VEKİL OLUYORLAR
        Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu Tuba Torun ile yaptığı telefon kaydını paylaşarak bir bombayı daha patlattı.

        Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla vekil oluyorlar. Ben kadın hakları diye g.... yırtıyorum. Ş.... bir tanesine inandığım için de evet veriyorum diye kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun a...k... Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var." dediği duyuldu.

        Yaşananlar sonrası Erdoğdu ve Torun CHP'den istifa etmişti. CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler" ifadelerine yer verilmişti.

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        Gel bakalım Aykut efendi
        Haberler Güncel Aykut Erdoğdu skandalların ardından CHP'ye geri döndü! Kirli ilişkiler ve liyakatsizlik itirafını hatırlayalım...
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