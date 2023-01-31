Masanın masallarına ‘Küçük’ ortak Gültekin Uysal da dayanamadı! Tıpkı Selvi Hanım gibi uyuyakaldı

Adaysız masa, tam 244 sayfa hikaye yazdı. Ama yine doğru düzgün tek bir proje çıkaramadı! Tam aksine yapılan işleri de bozma kararı aldı! İlk önce Kanal İstanbul'u iptal edeceğini açıkladı!
Havalimanlarına kafayı taktı! Kayyuma karşı çıktı, HDP'ye yeşil ışık yaktı! Bunlar Uysal'da ninni etkisi yarattı "Binde 1" Gece Masalları dinler gibi uykuya daldı. Arkadan da horlama sesi yankılandı.
Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Yardımcısı Bülent Şahinalp konuşurken uyudu. Hatta yanı başında oturan Babacan'ın da bir ara gözleri kapanır gibi oldu.