Finlere NATO İsveç'e veto! Başkan Erdoğan, İsveç'in "Şok olacağını" anlattı

Başkan Erdoğan, İsveç'in "Şok olacağını" anlattı. Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ise farklı bir mesaj verilebileceğini açıkladı. "Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak" ifadelerini kullandı. Bu ılımlı mesaj sonrası her iki ülke arasındaki görüşmeler hız kazandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyelik sürecinin başından beri Türkiye'nin Finlandiya ile daha az sorunu olduğunu vurguladı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de bu konuda telefonda bir değerlendirme yaptıklarını anlattı. "Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Endişelerimizin karşılanmasıyla sergilenen bir tutumdur" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakması üzerine Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, istişarelere başlandığını vurguladı.



KADIN İSTİHDAMINI 10.5 MİLYONA ÇIKARDIK

Başkan Erdoğan, Denizli'de Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Buluşması programında açıklamalarda bulundu. "Kadınların işgücüne katılımında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık" diyen Erdoğan "İstihdamdaki kadın sayısını da 10.5 milyona yaklaştırdık. İnşallah Cumhuriyetimizin yeni yüzyılındaki hedeflerine de yine sizlerle birlikte ulaşacağız" ifadesini kullandı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "Türkiye ile ilk istişareler yapıldı. Plana sadık kalacağız" dedi.

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