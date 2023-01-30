Çökme siyasetini sistematik hale getiren Kılıçdaroğlu 'gaz'a geldi! Hükümetin 'indirim' sinyalini görmezden gelip algı yaptı

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalan, algı, manipülasyon ve kara propagandasına şahit oluyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları her seferinde takoz oldukları hükümetin projelerine şimdilerde çökmeye yelteniyor.
Bunu kimi zaman köstebekleri aracılığıyla yapıyor kimi zaman da aleni bir şekilde...
OYSA Kİ BAKAN ZATEN İNDİRİM SİNYALİ VERMİŞTİ...
Ancak bu paylaşımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in elektrikte ve doğal gazda indirimlerin devam edeceğini söylemesinin ardından yapılması manidar bir detay olarak tüm dikkatleri üzerine topladı.
Çökme siyasetini sistematik hale getiren Kılıçdaroğlu, her seferinde 'Biz söyledik, hükümet yaptı' algısını işleyerek toplumu yanlış yönlendiriyor.