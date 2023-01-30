Çökme siyasetini sistematik hale getiren Kılıçdaroğlu 'gaz'a geldi! Hükümetin 'indirim' sinyalini görmezden gelip algı yaptı



CHP'Lİ GAZETECİ İTİRAF ETMİŞTİ: BÜROKRATLAR PROJELERİ CHP'YE SIZDIRIYOR

CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, altılı masa ve Kılıçdaroğlu'na, bürokratlar tarafından hükümetin planlarının sızdırıldığını itiraf etmişti.

Gürses, gündeme bomba gibi düşen açıklamasında, "Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek" diye konuşmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENMİŞTİ: O SÖYLEDİ BEN YAPTIM

CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin hayata geçirdiği projeleri sahiplenmesine Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar hep o söyledi ben yaptım" diyerek tepkisini dile getirmişti.