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    • Güncel
    • 31.01.2023 02:01
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    • 31.01.2023 02:32
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    Çökme siyasetini sistematik hale getiren Kılıçdaroğlu 'gaz'a geldi! Hükümetin 'indirim' sinyalini görmezden gelip algı yaptı

    Daha evvel hükümetin KYK burs/kredi düzenlemesi, ÖTV ödemeleri, sosyal konut projeleri ve EYT adımını sahiplenmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çökme siyaseti hız kesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu bu kez de "Evlerde kullanılan doğal gazın birim fiyatını hemen indirin" paylaşımını yaparak hükümeti hedef aldı. Ancak bu paylaşımın Bakan Dönmez'in elektrikte ve doğal gazda indirimlerin devam edeceğini söylemesinin ardından yapılması manidar bir detay olarak tüm dikkatleri üzerine topladı. Böylelikle Kılıçdaroğlu'nun sistematik hale getirdiği 'Biz söyledik, hükümet yaptı' algısı bir kez daha elinde patladı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu ’gaz’a geldi! Algısı elinde patladı

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalan, algı, manipülasyon ve kara propagandasına şahit oluyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları her seferinde takoz oldukları hükümetin projelerine şimdilerde çökmeye yelteniyor.

    Bunu kimi zaman köstebekleri aracılığıyla yapıyor kimi zaman da aleni bir şekilde...



    Bu durumun son örneği Kılıçdaroğlu'nun 'doğal gaz' üzerinden yaptığı bir paylaşımla bir kez daha gözler önüne serildi.

    CHP Genel Başkanı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Evlerde kullanılan doğal gazın birim fiyatını hemen indirin" paylaşımını yaparak hükümeti hedef aldı.



    OYSA Kİ BAKAN ZATEN İNDİRİM SİNYALİ VERMİŞTİ...
    Ancak bu paylaşımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in elektrikte ve doğal gazda indirimlerin devam edeceğini söylemesinin ardından yapılması manidar bir detay olarak tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Çökme siyasetini sistematik hale getiren Kılıçdaroğlu, her seferinde 'Biz söyledik, hükümet yaptı' algısını işleyerek toplumu yanlış yönlendiriyor.


        AK PARTİ YAPIYOR, CHP SAHİPLENİYOR
        Doğal gaz örneğinin yanı sıra ana muhalefet partisi CHP'nin kurmayları sık sık AK Parti tarafından hayata geçirilen projeleri sahipleniyor.

        Geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen KYK burs/kredi düzenlemesi, ÖTV ödemeleri ve sosyal konut projelerini sahiplenen CHP son olarak devrim niteliğindeki EYT kararına da çökmeye yeltenmişti.


        CHP'Lİ GAZETECİ İTİRAF ETMİŞTİ: BÜROKRATLAR PROJELERİ CHP'YE SIZDIRIYOR
        CHP'ye yakınlığıyla tanınan gazeteci Özlem Gürses, altılı masa ve Kılıçdaroğlu'na, bürokratlar tarafından hükümetin planlarının sızdırıldığını itiraf etmişti.

        Gürses, gündeme bomba gibi düşen açıklamasında, "Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek" diye konuşmuştu.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENMİŞTİ: O SÖYLEDİ BEN YAPTIM
        CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin hayata geçirdiği projeleri sahiplenmesine Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar hep o söyledi ben yaptım" diyerek tepkisini dile getirmişti.
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        Haberler Güncel Çökme siyasetini sistematik hale getiren Kılıçdaroğlu 'gaz'a geldi! Hükümetin 'indirim' sinyalini görmezden gelip algı yaptı
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