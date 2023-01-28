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    • Güncel
    • 28.01.2023 10:42
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    • 28.01.2023 11:04
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    Adaylık savaşları... Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına 100 bin imzayla mı çıkacak? Akşener ve HDP...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için adını masaya dayatmaya çalışırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazını arkasına alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehir şehir geziyor... Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesi adaylıktan vazgeçmediğinin işareti olurken İmamoğlu tarafından fonlandığı bilinen Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın "100 bin imza ile adaylık" meselesini işaret eden bir yazı yazdı. Takvim.com.tr'nin "Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin imza ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında çıkabileceğini" haberleştirmesinin ardından meseleyi Sabah Yazarı Mahmut Övür de köşesine taşıdı. Övür, "Sahi İmamoğlu 100 bin imza toplayıp aday olursa ne olur? Akşener ve HDP destekler mi? Aynı masaya oturmayanların aynı adayı desteklemelerinde de bir garabet var ama neyse..." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    100 bin imzanın peşinde mi?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamarı sonrası 14 Mayıs'ta yapılacağı kesinleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açık bir adaylık savaşı veriyor!

    KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAYLIPINI DAYATIYA AKŞENER İMAMOĞLU'NU ÖNE SÜRÜYOR
    Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını 6'lı masadaki ortaklarına dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her fırsatta bunu veto ederek Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de 'mağduriyet' algısıyla giriştikleri operasyon ve Akşener'in 'pankart' hamlesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği şehir turları bunun en büyük kanıtı oldu.

    ŞEHİR ŞEHİR GEZMEYE KARAR VERDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun son döenmdeki hamleleri ile geri plana düşse de Ekrem İmamoğlu adaylık hevesinden vazgeçmiyor.

    Ekrem İmamoğlu bu kapsamda Anadolu turuna çıkmaya karar verdi.


    İmamoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı Kastamonu gezisinin ardından rotayı Bursa'ya çevirdi.

        SPONSURLU DUYURULARLA KALABALIK ARAYIŞINDA
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün yaptığı Bursa ziyareti öncesi sosyal medyadan sponsorlu reklamlar vererek daha çok kişiye ulaşmaya çalışıp kalabalık bir görüntü vermek istedi.

        İmamoğlu bu ziyaretlerin ardından Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari gibi farklı bölgelerden 15 ili ziyaret edecek

        ADAYLIKTAN VAZGEÇMİYOR
        Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmak yerine şehir şehir tura çıkması adaylık sevdasından vazgeçmediğini gösteriyor.

        İmamoğlu bu yolla Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 6'lı masaya "Sokakta karşılık görüyorum beni aday yapın" mesajı vermek istiyor.

        Ancak CHP ise Kemal Kılıçdaroğlu isminde kararlı... CHP'nin önde gelen isimleri "Adayımız Kılıçdaroğlu" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını düşünmediklerinin sinyalini veriyor.

        100 BİN İMZAYLA ADAY MI OLACAK?
        İYİ Parti ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor. Son olarak 11. toplantı öncesi Cihan Paçacı bunu açıkça söyledi ve Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz" diyerek istifaya giden süreci başlattı.

        Yaşanalar sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

        İmamoğlu tarafından fonlandığı bilinen Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın "100 bin imza ile adaylık" meselesini işaret eden bir yazı yazdı.

        TAKVİM.COM.TR HABERLEŞTİRDİ
        Takvim.com.tr'nin "Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin imza ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında çıkabileceğini" haberleştirmesinin ardından meseleyi Sabah Yazarı Mahmut Övür de köşesine taşıdı.

        AKŞENER VE HDP DESTEKLER Mİ?
        Övür, "Sahi İmamoğlu 100 bin imza toplayıp aday olursa ne olur? Akşener ve HDP destekler mi? Aynı masaya oturmayanların aynı adayı desteklemelerinde de bir garabet var ama neyse..." ifadelerini kullandı.

        Övür'ün yazısı şu şekilde;

        ltılı Masa'daki aday rekabeti, yetki krizi ve istifa tehdidi masayı sallarken, umudunu o masaya bağlayan seçmenlerde de derin bir hayal kırıklığı yarattı. Ama en büyük hayal kırıklığını İBB Başkanı seçildiği andan itibaren "o makam" için hazırlanan Ekrem İmamoğlu yaşadı. Adı bir anda masanın dışına itildi. Hâlâ belirsizlik sürdüğü için umut var mı bilemem ama anladığım kadarıyla İmamoğlu geri adım atsa da çevresi atmış değil.
        CHP'liler bu iş bitti deseler de Akşener ve İmamoğlu açısından en azından 13 Şubat'taki toplantıya kadar adaylık meselesi belirsizliğini sürdürür. Zaten İyi Parti'nin içi kaynıyor. Cihan Paçacı istifa etse de parti içinde Paçacı gibi düşünen Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu gibi çok sayıda siyasi aktör var ve rahatsızlar. Bu rahatsızlığın gerilimli geçen kongre sürecinde nelere yol açacağını da kimse kestiremiyor.
        Benzer bir rahatsızlık, hayal kırıklığı yaşayan İmamoğlu ve çevresinde de var. Hatta şu bile deniyor: "Bu ruh haliyle İmamoğlu artık Anadolu turunu sürdüremez."

        Tabii İyi Parti de masanın kaybedeni olarak varlığını sürdürmekte zorlanır. Hele klasik CHP zihniyetine teslim olup, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un deyimiyle "hile siyaseti"ne sığınması, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimde aday olamaz" argümanına sarılması siyasi basiretsizliğin şahikası.


        Partisini bu noktaya getiren Akşener, buradan geri dönebilir mi bilemem ama İmamoğlu'nun çevresinde enteresan bir hareketlenme var. İlk işareti İmamoğlu medyasının önde gelen ismi Soner Yalçın verdi. Bazı muhalif aktörlerin takıntı haline getirdiği, sonunda Altılı Masa'nın da çare olarak sarıldığı cumhurbaşkanının seçilmesiyle ilgili 101'inci maddeyi tartıştığı bir sırada Yalçın, bambaşka bir maddeye dikkat çekiyor; yasanın yedinci maddesine...


        "Yasanın yedinci maddesindeki aday gösterilme bölümü daha çok ilgimi çekiyor:
        - Cumhurbaşkanlığına; a) Siyasi parti grupları, b) En son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler, c) En az yüz bin seçmen aday gösterebilir."
        Soner Yalçın, "İşte..." diyor ve ekliyor:

            "Halkın karar alma sürecine katılımını sağlayan yüz bin seçmen vurgusunu önemsiyorum.
            Yüz bin seçmen vurgusu, ülkemizde epeydir sorunlu temsili demokrasinin hayat bulması için hayati önemdedir, fırsattır..."
            Katılmamak mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "demokratik değil" diye saldıranların bahanesini elinden alan tarihi bir fırsat bu. Halkta karşılığınız varsa, siyasetinize güveniyorsanız ve cesursanız toplayın 100 bin imzayı aday olun. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bunu yapıyor.
            Peki, Yalçın bu maddeyi neden hatırlatıyor ve kime mesaj veriyor?
            İBB Başkanı İmamoğlu olabilir mi? Sahi İmamoğlu 100 bin imza toplayıp aday olursa ne olur? Akşener ve HDP destekler mi? Aynı masaya oturmayanların aynı adayı desteklemelerinde de bir garabet var ama neyse...
            İzlediğim kadarıyla ciddi bir siyasi mücadele geçmişi olmayan, Kaftancıoğlu'nun deyimiyle hazıra konan İmamoğlu, arkasında CHP olmadan böyle bir yolculuğa çıkmaz, çıkamaz. Çıkarsa sadece beni değil, CHP'yi de şaşırtır."

            MASANIN ADAYLIK KAVGASI: KİM KİMİ İSTEMİYOR
            6'lı masanın adaylık kavgası ilk toplantıdan itibaren devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı hamleler ve yardımcıları ağzıyla adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'Kazanacak aday' vurgusu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğini açıkca gösterdi.

            Akşener, Mansur Yavaş ve özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini her fırsatta öne sürdü.

            Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklerken Ali Babacan ise HDP ile yakın temaslar kuruyor. Babacan da son olarak kendisinin aday olabileceğini belirtti.

            Gizli ortak HDP ise Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın ismine karşı çıkarken zaman zaman İmamoğlu zaman zaman Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söylüyor.

            HDP son olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurururken terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş ise ortak aday çaprısı yapmıştı.

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            100 bin imzanın peşinde mi?
            Haberler Güncel Adaylık savaşları... Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına 100 bin imzayla mı çıkacak? Akşener ve HDP...
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