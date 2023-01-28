Adaylık savaşları... Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına 100 bin imzayla mı çıkacak? Akşener ve HDP...

100 BİN İMZAYLA ADAY MI OLACAK?

İYİ Parti ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor. Son olarak 11. toplantı öncesi Cihan Paçacı bunu açıkça söyledi ve Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz" diyerek istifaya giden süreci başlattı.

Yaşanalar sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu tarafından fonlandığı bilinen Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın "100 bin imza ile adaylık" meselesini işaret eden bir yazı yazdı.

TAKVİM.COM.TR HABERLEŞTİRDİ

Takvim.com.tr'nin "Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin imza ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında çıkabileceğini" haberleştirmesinin ardından meseleyi Sabah Yazarı Mahmut Övür de köşesine taşıdı.

AKŞENER VE HDP DESTEKLER Mİ?

Övür, "Sahi İmamoğlu 100 bin imza toplayıp aday olursa ne olur? Akşener ve HDP destekler mi? Aynı masaya oturmayanların aynı adayı desteklemelerinde de bir garabet var ama neyse..." ifadelerini kullandı.

Övür'ün yazısı şu şekilde;

ltılı Masa'daki aday rekabeti, yetki krizi ve istifa tehdidi masayı sallarken, umudunu o masaya bağlayan seçmenlerde de derin bir hayal kırıklığı yarattı. Ama en büyük hayal kırıklığını İBB Başkanı seçildiği andan itibaren "o makam" için hazırlanan Ekrem İmamoğlu yaşadı. Adı bir anda masanın dışına itildi. Hâlâ belirsizlik sürdüğü için umut var mı bilemem ama anladığım kadarıyla İmamoğlu geri adım atsa da çevresi atmış değil.

CHP'liler bu iş bitti deseler de Akşener ve İmamoğlu açısından en azından 13 Şubat'taki toplantıya kadar adaylık meselesi belirsizliğini sürdürür. Zaten İyi Parti'nin içi kaynıyor. Cihan Paçacı istifa etse de parti içinde Paçacı gibi düşünen Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu gibi çok sayıda siyasi aktör var ve rahatsızlar. Bu rahatsızlığın gerilimli geçen kongre sürecinde nelere yol açacağını da kimse kestiremiyor.

Benzer bir rahatsızlık, hayal kırıklığı yaşayan İmamoğlu ve çevresinde de var. Hatta şu bile deniyor: "Bu ruh haliyle İmamoğlu artık Anadolu turunu sürdüremez."