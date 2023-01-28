Adaylık savaşları... Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına 100 bin imzayla mı çıkacak? Akşener ve HDP...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamarı sonrası 14 Mayıs'ta yapılacağı kesinleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile açık bir adaylık savaşı veriyor!
KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAYLIPINI DAYATIYA AKŞENER İMAMOĞLU'NU ÖNE SÜRÜYOR
Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını 6'lı masadaki ortaklarına dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her fırsatta bunu veto ederek Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de 'mağduriyet' algısıyla giriştikleri operasyon ve Akşener'in 'pankart' hamlesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği şehir turları bunun en büyük kanıtı oldu.
ŞEHİR ŞEHİR GEZMEYE KARAR VERDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun son döenmdeki hamleleri ile geri plana düşse de Ekrem İmamoğlu adaylık hevesinden vazgeçmiyor.
Ekrem İmamoğlu bu kapsamda Anadolu turuna çıkmaya karar verdi.
İmamoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı Kastamonu gezisinin ardından rotayı Bursa'ya çevirdi.