'Ekremci' Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na 'teveccüh' operasyonu! Apar topar soruyu geçiştirdi: İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masadaki adaylık kaosu sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Özellikle Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'yi içten vuruyor.
Son olarak iki parti arasında '13 Şubat' krizi patlak verirken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kazanacak bir aday' söylemine sığınan Meral Akşener'e 'anketli' bir gönderme geldi. CHP lideri, "Aday olursam kazanırım. Anketler bunu gösteriyor" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Akşener'den aldığı rüzgarla il il gezen Ekrem İmamoğlu da vardı. "Ekrem Bey başarıyla başkanlık görevini yapıyor. İstanbul saat gibi işliyor" diyen Kılıçdaroğlu, sıklıkla yaptığı '16 milyon' vurgusunu yineleyerek İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı verdi.
Tüm bu gelişmeler ışığında Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Halk TV yayınında dikkat çeken bir an yaşandı.
KILIÇDAROĞLU'NA 'TEVECCÜH' OPERASYONU
Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, Kılıçdaroğlu'na "Belediye başkanlarına (Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş) toplumun gösterdiği teveccüh, gittikleri şehirlerde gördükleri ilgi... Seçim dönemi kampanyalarında sahada olmaları gündemde mi? Belediye başkanları kampanyaya nasıl katılacak?" sorusunu yöneltti.