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    • 30.01.2023 01:23
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    'Ekremci' Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na 'teveccüh' operasyonu! Apar topar soruyu geçiştirdi: İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

    Ekremci medyanın baş aktörlerinden biri olan Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'teveccüh' operasyonu çekildi. Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, CHP liderine İmamoğlu ve Yavaş'ı kastederek "Belediye başkanlarına toplumun gösterdiği teveccüh, gittikleri şehirlerde gördükleri ilgi... Seçim dönemi kampanyalarında sahada olmaları gündemde mi? Belediye başkanları kampanyaya nasıl katılacak?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, apar topar Babaeker'in sözünü kesti ve 'yeri zamanı gelince' diyerek soruyu geçiştirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Halk TV’den Kılıçdaroğlu’na ’teveccüh’ operasyonu

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masadaki adaylık kaosu sürüyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Özellikle Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'yi içten vuruyor.


    Son olarak iki parti arasında '13 Şubat' krizi patlak verirken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kazanacak bir aday' söylemine sığınan Meral Akşener'e 'anketli' bir gönderme geldi. CHP lideri, "Aday olursam kazanırım. Anketler bunu gösteriyor" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Akşener'den aldığı rüzgarla il il gezen Ekrem İmamoğlu da vardı. "Ekrem Bey başarıyla başkanlık görevini yapıyor. İstanbul saat gibi işliyor" diyen Kılıçdaroğlu, sıklıkla yaptığı '16 milyon' vurgusunu yineleyerek İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı verdi.



    Tüm bu gelişmeler ışığında Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Halk TV yayınında dikkat çeken bir an yaşandı.

    Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'teveccüh' operasyonu çekildi!



    KILIÇDAROĞLU'NA 'TEVECCÜH' OPERASYONU
    Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, Kılıçdaroğlu'na "Belediye başkanlarına (Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş) toplumun gösterdiği teveccüh, gittikleri şehirlerde gördükleri ilgi... Seçim dönemi kampanyalarında sahada olmaları gündemde mi? Belediye başkanları kampanyaya nasıl katılacak?" sorusunu yöneltti.



        Bu soru karşısında ne yapacağını şaşıran CHP lideri, apar topar Babaeker'in sözünü kesti ve 'yeri zamanı gelince' diyerek soruyu geçiştirdi.

        Bilindiği üzere Halk TV, Ekrem İmamoğlu'nun 2023 emellerinin medya ayağı konumunda yer alıyor. Kılıçdaroğlu'na yöneltilen 'teveccüh' sorusu manidar bir detay olarak karşımıza çıkarken "Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na operasyon" yorumlarını da beraberinde getirdi.

        HALK TV OLMUŞ EKREM TV...
        2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayıp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip geçen Ekrem İmamoğlu, adaylık yolundaki somut adımlarına medyayı kendi güdümüne alarak başlamıştı.

        Bu kapsamda FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye transfer olmuştu.

        Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşü de bu durumu destekler nitelikteydi. Çapa'nın dönüşünde İmamoğlu'nun etkisinin olduğu konuşulanlar arasındaydı.

        Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Boğaz'a kaçak kat çıkmasına CHP'li İBB tarafından göz yumulması da dikkatlerden kaçmamıştı.

        Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yakın medya tarafından da defalarca kez üstü kapalı şekilde hedef alındı.



        HALK TV'DE KILIÇDAROĞLU'NA 'ALMANYA' TEPKİSİ
        Son olarak yaşanan 'İmamoğlu davası' krizinde Almanya'da olduğu ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, Halk TV'nin ekran yüzlerinden Barış Pehlivan tarafından sert ifadelerle eleştirildi.

        Kılıçdaroğlu'nun Türkiye gerçeklerini bilmediğine gönderme yapan Pehlivan, "Kılıçdaroğlu bu meseleyi kim ona lanse ettiyse, danışmanlarını gözden geçirsin. Çığlık ata ata geldi bu ceza, Türkiye gerçeklerini bilmiyordur. Kılıçdaroğlu gibi bir deneyimli liderin Almanya'ya gitmesi çok büyük hata olarak görüyorum." dedi.
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        Haberler Güncel 'Ekremci' Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na 'teveccüh' operasyonu! Apar topar soruyu geçiştirdi: İmamoğlu ve Mansur Yavaş...
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