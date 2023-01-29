'Ekremci' Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na 'teveccüh' operasyonu! Apar topar soruyu geçiştirdi: İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yakın medya tarafından da defalarca kez üstü kapalı şekilde hedef alındı.





HALK TV'DE KILIÇDAROĞLU'NA 'ALMANYA' TEPKİSİ

Son olarak yaşanan 'İmamoğlu davası' krizinde Almanya'da olduğu ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, Halk TV'nin ekran yüzlerinden Barış Pehlivan tarafından sert ifadelerle eleştirildi.



Kılıçdaroğlu'nun Türkiye gerçeklerini bilmediğine gönderme yapan Pehlivan, "Kılıçdaroğlu bu meseleyi kim ona lanse ettiyse, danışmanlarını gözden geçirsin. Çığlık ata ata geldi bu ceza, Türkiye gerçeklerini bilmiyordur. Kılıçdaroğlu gibi bir deneyimli liderin Almanya'ya gitmesi çok büyük hata olarak görüyorum." dedi.