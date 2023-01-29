Başkan Erdoğan, adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de toplu açılış törenlerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ege ile Akdeniz'i birleştiren Honaz Tüneli'nin de kurdelesini kesti. Önemli mesajlar verdi:

Buraya son olarak geldiğimde Pensilvanya ve Kandil'den desteklenen 4'lü çeteden bahsetmiştik. Masayı kurdular sonra sayıları 6'ya çıktı.

Baktılar aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza leke atmaya çalıştılar. Bir yılda bir aday beceremeyenler şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler.

Bunca zamandır aklınız neredeydi? Şimdiye kadar neden söylemediniz? 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği hiçbir tereddüde mahal vermeyecek biçimde açıktır.

Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de kronometre sıfırlandı ve seçilen Cumhurbaşkanı, sistemin ilk kez seçilmiş Cumhurbaşkanı, aynı zamanda yeni sistemin de başkanıdır.

6'lı masa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Bir korku sarmış. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol kabul etmediğimiz için rakiplerimizi yendik.

Bir de utanmadan parti binalarına "Yeter söz milletin" pankartı asıyorlar. Menderes bu sözle tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de aynı küresel faşizmi hortlatmaya kalkanlara yeter diyoruz.

Milletin iradesinden umut kesenler masanın iradesinden umut bekliyorlar. İnşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömüp, ülkemizi uzaktan yönetmeye niyetlenenleri hüsrana uğratacağız...



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