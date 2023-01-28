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    • 29.01.2023 00:06
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    Başkan Erdoğan sosyal medyada en çok takip edilen ikinci dünya lideri!

    Italia Digitale Vakfı'nın, Dijital Gözlemevi dünyanın önde gelen ülkelerinden bazılarının liderlerine dair bir çalışma yaptı. İkinci sırada 40 milyondan fazla takipçiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Dünyaca ünlü bir şirket geçtiğimiz ay yaptığı araştırmada Başkan Erdoğan'ın Twitter'daki profili Avrupa'da birinci olmuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    En çok takip edilen ikinci dünya lideri!

    İtalya'da dijital verileri analiz eden bir vakfın araştırmasına göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada en çok takip edilen liderler arasında yer aldı.

    İtalyan ANSA ajansının, İtalya Dijital Vakfının "dijital gözlem" raporuna dayandırdığı haberine göre, Facebook, Instagram ve Twitter baz alınarak yapılan araştırmada 24 devlet veya hükümet başkanının sosyal medya hesapları analiz edildi.

    Bu araştırmaya göre, sosyal medyada en çok takip edilen dünya liderleri; ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy oldu.

        Dijital Gözlemevi Vakfı yetkililerinden Sandro Giorgetti, yaptığı açıklamada, "Liderlerin en çok kullandığı üç sosyal medya platformu göz önünde bulundurulduğunda, takipçi sayısı açısından Biden'ın 66 milyondan fazla takipçiyle öne çıktığını, ardından 40 milyonun üzerindeki takipçiyle Erdoğan'ın ve 27 milyonun üzerindeki takipçiyle de Zelenskiy'nin geldiğini görüyoruz. Zelenskiy, Ukrayna'daki çatışmanın neden olduğu kamuoyu ilgisi sebebiyle diğer iki lidere göre daha fazla uluslararası takipçiye sahip." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan ve Zelenskiy'nin sadık takipçilerinin olduğunu ve her yayınladıkları içerikle ayrı bir hayran kitlesi oluşturduklarını belirten Giorgetti, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın da sosyal medyada en çok içerik yayınlayan ve en aktif devlet başkanlarından olduğunu kaydetti.

        Bu isimleri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin takip ettiği aktarıldı.

        Vakfın başkanı Francesco Di Costanzo da yeni araştırmalarının, başlıca sosyal medya platformlarının özverili ve dikkatli şekilde yönetilmesinin, ulusal ve uluslararası düzeyde hem kazanan bir strateji için hem de vatandaşlarla doğrudan iletişimde başarının önemine işaret ettiğini aktardı.


        AVRUPA'NIN BİRİNCİ HESABI OLMUŞTU
        Dünyaca ünlü bir şirket, geçtiğimiz ay liderlerin sosyal medya sitesi Twitter karnesini derlemişti. Şirketin her yıl yaptığı "Twitter'daki En Güçlü Liderler" araştırmasında 2022 yılı itibarıyla Başkan Erdoğan'ın profili 2 sıra birden yükselmişti. Erdoğan, dünyanın en güçlü üçüncü, Avrupa'nın ise birinci hesabı olmuştu.

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