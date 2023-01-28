Başkan Erdoğan sosyal medyada en çok takip edilen ikinci dünya lideri!

Bu isimleri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin takip ettiği aktarıldı.

Vakfın başkanı Francesco Di Costanzo da yeni araştırmalarının, başlıca sosyal medya platformlarının özverili ve dikkatli şekilde yönetilmesinin, ulusal ve uluslararası düzeyde hem kazanan bir strateji için hem de vatandaşlarla doğrudan iletişimde başarının önemine işaret ettiğini aktardı.



AVRUPA'NIN BİRİNCİ HESABI OLMUŞTU

Dünyaca ünlü bir şirket, geçtiğimiz ay liderlerin sosyal medya sitesi Twitter karnesini derlemişti. Şirketin her yıl yaptığı "Twitter'daki En Güçlü Liderler" araştırmasında 2022 yılı itibarıyla Başkan Erdoğan'ın profili 2 sıra birden yükselmişti. Erdoğan, dünyanın en güçlü üçüncü, Avrupa'nın ise birinci hesabı olmuştu.