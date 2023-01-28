Başkan Erdoğan sosyal medyada en çok takip edilen ikinci dünya lideri!

İtalya'da dijital verileri analiz eden bir vakfın araştırmasına göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada en çok takip edilen liderler arasında yer aldı.
İtalyan ANSA ajansının, İtalya Dijital Vakfının "dijital gözlem" raporuna dayandırdığı haberine göre, Facebook, Instagram ve Twitter baz alınarak yapılan araştırmada 24 devlet veya hükümet başkanının sosyal medya hesapları analiz edildi.
Bu araştırmaya göre, sosyal medyada en çok takip edilen dünya liderleri; ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy oldu.