HAVA DURUMU | Kar dalga dalga geliyor! Meteoroloji uyardı: Günlerce etkisini sürdürecek | 29 Ocak-2 Şubat 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.