HAVA DURUMU | Kar dalga dalga geliyor! Meteoroloji uyardı: Günlerce etkisini sürdürecek | 29 Ocak-2 Şubat 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta esmesi bekleniyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 5°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu