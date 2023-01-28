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    • Güncel
    • 29.01.2023 06:36
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    • 29.01.2023 06:54
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    HAVA DURUMU | Kar dalga dalga geliyor! Meteoroloji uyardı: Günlerce etkisini sürdürecek | 29 Ocak-2 Şubat 2023

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde yurt genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arasında azalacağı belirtildi. 5 günlük hava durumu tahmininde ise bugünden başlayarak çarşamba gününe kadar yurt genelinde kar yağışının etkili olacağı bildirilirken, perşembe günü ise yurdun Batı kesimlerinde havanın bulutlu olacağı, Doğu kesimlerinde ise kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji uyardı: Günlerce etkisini sürdürecek

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 7°C
    Çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 7°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 5°C
    Çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 7°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

        EGE
        Çok bulutlu, İç Ege'nin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Manisa ve Uşak çevrelerinde yağmur ve sağanak; Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 12°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

        İZMİR °C, 14°C
        Çok bulutlu

        MANİSA °C, 12°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

        MUĞLA °C, 12°C
        Çok bulutlu

        AKDENİZ
        Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 17°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 17°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        HATAY °C, 16°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 17°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 8°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        ÇANKIRI °C, 9°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 5°C
        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        KONYA °C, 8°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

            BOLU °C, 7°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            DÜZCE °C, 8°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            KASTAMONU °C, 3°C
            Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 6°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 9°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            SAMSUN °C, 9°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            TOKAT °C, 7°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

            TRABZON °C, 11°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            DOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 0°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

            KARS °C, 2°C
            Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kar yağışlı

            MALATYA °C, 4°C
            Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

            VAN °C, 2°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, Mardin dışında bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 8°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

            GAZİANTEP °C, 9°C
            Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

            SİİRT °C, 7°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

            ŞANLIURFA °C, 10°C
            Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Kar dalga dalga geliyor! Meteoroloji uyardı: Günlerce etkisini sürdürecek | 29 Ocak-2 Şubat 2023
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