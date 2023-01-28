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    • 28.01.2023 23:19
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    Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine seyahat uyarısı!

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınlayarak, yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar ile dini hoşgörüsüzlüğe dikkati çekti.

    takvim.com.tr
    Türkiye’den ABD ve Avrupa ülkelerine seyahat uyarısı!

    Dışişleri Bakanlığı, son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemler nedeniyele Avrupa ülkelerinde yaşayan ve bu ülkelere seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları için uyarıda bulundu.

    AVRUPA'DA DİNİ HOŞGÖRÜSÜZLÜK VE NEFRETİN
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde, keza terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir. Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları yansıtan bu gelişmeler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır."

    "Bu tarz eylemlerin vuku bulduğu ülkelerde yaşayan veya bu ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ilgili ülkelerin güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, bulunulan ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir. Avrupa'da yaşayan veya Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, aşağıda (+90 312 292 29 29) irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür" denildi.

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    Haberler Güncel Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkelerine seyahat uyarısı!
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