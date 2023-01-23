Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılarını kapatan sözleri dünya basınının gündeminde: France 24'ten skandal algı operasyonu

Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılalarını kapatan açıklamaları dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.









FRANCE 24'TEN SKANDAL ALGI OPERASYONU

France 24 skandal bir algı operasyonuna soyundu.



Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılarını kapatmasını haberleştiren kanal şu ifadeleri kullandı;



"Erdoğan'ın öfkeli yorumları, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'de Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde Batı savunma ittifakına katılma ihtimallerini daha da uzaklaştırdı"



Skandallarla dolu haberde Avrupa'daki PKK/YPG'liler 'Kürt gruplar' olarak aklanmaya çalıştı.



France 24 ek olarak Türkiye ve Macaristan'ı Rusya yanlısı NATO üyeleri olarak ilan etti.