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    • 23.01.2023 21:13
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    • 23.01.2023 21:37
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    Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılarını kapatan sözleri dünya basınının gündeminde: France 24'ten skandal algı operasyonu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yakılmasına kalkan olan İsveç'e NATO'nun kapılarını kesin bir dille kapattı. Erdoğan, "İsveç NATO için bizden destek beklemesin. Birileri bize alçaklık yaptığı zaman haddini bildiririz. İsveç bize hak ve özgürlükten bahsetmesin" dedi. Bu sözler dünya basınında geniş yankı uyandırırken France 24 skandal bir algı operasyonuna soyundu. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamalarını seçimlere bağlayan Fransız yayın kuruluşu, Avrupa'daki PKK/YPG'lileri de 'Kürt gruplar' olarak akladı. France 24 ek olarak Türkiye ve Macaristan'ı Rusya yanlısı NATO üyeleri olarak ilan etti.

    Ahmet Zeren
    takvim.com.tr
    Özel haber
    France 24’ten skandal algı operasyonu! Erdoğan...

    Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan geride bıraktığımız gün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

    Mukaddesatımız olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın hedef alınması sonrası Ankara İsveç makamlarına çok sert tepki gösterdi. İsveçli Bakanın Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret Milli Savunma Bakanlığınca iptal edildi. Cumhurbaşkanlığı, 'ifade özgürlüğü' maskesine sığınan Stockholm yönetimini NATO'ya üyelik konusunda uyardı.


    Konu bugün Kabine Toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.

    Başkan Erdoğan, eylemi gerçekleştiren Rasmus Paludan'ı esfel-i safilin olarak tanımladı ve "Çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan ifade özgürlüğü maskesine sığınan İsveç'e de NATO'nun kapılarını kesin bir dille kapadı. Başkan, "İsveç NATO için bizden destek beklemesin. Birileri bize alçaklık yaptığı zaman haddini bildiririz. İsveç bize hak ve özgürlükten bahsetmesin" dedi.

    Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılalarını kapatan açıklamaları dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.




    FRANCE 24'TEN SKANDAL ALGI OPERASYONU
    France 24 skandal bir algı operasyonuna soyundu.

    Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması sonrası Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılarını kapatmasını haberleştiren kanal şu ifadeleri kullandı;

    "Erdoğan'ın öfkeli yorumları, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'de Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde Batı savunma ittifakına katılma ihtimallerini daha da uzaklaştırdı"

    Skandallarla dolu haberde Avrupa'daki PKK/YPG'liler 'Kürt gruplar' olarak aklanmaya çalıştı.

    France 24 ek olarak Türkiye ve Macaristan'ı Rusya yanlısı NATO üyeleri olarak ilan etti.



        REUTERS
        Merkez üssü İngiltere'nin başkenti Londra'da olan Reuters gelişmeyi, "Erdogan to Sweden: Don't expect Turkish support for NATO bid after Stockholm protest" başlığıyla duyurdu.

        Haberde "Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hafta sonu Stockholm'deki Türk büyükelçiliği önünde Kur'an'ın yakılması da dahil olmak üzere düzenlenen protestoların ardından İsveç'in Türkiye'den NATO üyeliğine destek beklememesi gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verildi.



        BLOOMBERG
        Başkan Erdoğan'ın İsveç'e verdiği NATO vetosunu ABD merkezli Bloomberg de gündeme getirdi.

        "Sweden Shouldn't Expect Turkey Support in NATO Bid, Erdogan Says" başlığıyla (Erdoğan: İsveç NATO Hedefinde Türkiye'den Destek Beklememeli) duyurulan haberde şu ifadeler kullandı;

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü İsveç'in başkenti Stockholm'de İslam'ın kutsal kitabının yakılmasına öfkesini dışa vurarak, Türkiye'nin İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne katılma hedefini desteklemeyeceğini söyledi.



        İTALYAN BASINI BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ
        İtalya'da yayın yapan ANSA MED isimli haber sitesi "No Sweden in NATO if it doesn't respect Islam, says Erdogan" başlığını kullandı.

        İlgili haberde Erdoğan'ın "Hiç kimsenin Müslümanların inancına hakaret etme özgürlüğü yoktur" sözlerine dikkat çekildi.



            ABC NEWS
            New York merkezli ABC News, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in İslam karşıtı protestoların ardından NATO'ya katılmak için Ankara'dan destek beklememesi gerektiğini söyledi" ifadeleriyle ilgili haberi okuyucularına servis etti.



            ASSOCİATED PRESS
            Bir başka ABD'li Associated Press ise "Türkiye Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyelik hedefine destek vermediğini söyledi" sözleriyle gelişmeyi manşete taşıdı.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapılarını kapatan sözleri dünya basınının gündeminde: France 24'ten skandal algı operasyonu
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