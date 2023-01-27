6'lı masanın devleti talan planı! Bir ifşa daha geldi... MİT, Genelkurmay, BDDK...



6'lı masa liderlerinin daha önce Erdoğan'ın adaylığı konusunda engel olmadığını belirten açıklamaları ortaya çıkarken bunun bir perdeleme ve algı operasyonu olduğu da açıkça görüldü.

DEVLETİ TALAN PLANI İFŞA OLDU

Öyle ki CHP'nin yayın organlarından Halktv yazarı Fikret Bila, 6'lı masanın iktidar olmaları halinde devleti nasıl talan edeceklerini açıkça yazdı.

Bila, "6 lider, iktidar değişikliğinde ilk bir haftada, bir ayda, altı ayda, bir yılda yapılacak işlerin sıralaması konusunda da ortak bir program üzerinde anlaşmış durumda" diyerek ilk işin MİT, Genelkurmay, BDDK ve HSK gibi kritik kurumlarda görevden almalar yapacağını yazdı.

Bila'nın yazısından ilgili kısım şu şekilde;

"Üst düzey sivil ve askeri bürokraside yapılacak değişiklikler öncelikli olacak.

Siyaset üstü olarak tanımlanan bağımsız ve özerk olması gereken kurumlarda görev değişikliği öncelikli olacak.

Yeni iktidar ilk bir haftada Merkez Bankası Başkanı, MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı'nı değiştirecek. Mevcutların yerine 6 liderin de onayını alan isimler atanacak.

Aynı bağlamda TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve Basın İlan Genel Müdürü de ilk etapta değiştirilecek.

Yargının bağımsızlaştırılması da yeni iktidarın ilk hedefleri arasında. Bu amaçla Hakimler Savcılar Kurulu'ndan başlamak üzere yüksek yargıda da değişiklik yapılacak."

FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN VE CHP YANDAŞI CAN ATAKLI DA İTİRAF ETMİŞTİ

Bila'nın yanısıra benzer itiraflar CHP yandaşı Can Ataklı ve 6'lı masayı desteklediği bilinen FETÖ'cü Cevheri Güven'den de gelmişti.

İLK SİNYAL FETÖ'CÜ TERÖRİSTTEN

Süregiden krizin yanında masada yürütülen kirli pazarlıklara ilişkin her gün yeni bir rezalet perdesi aralanıyor. FETÖ'cü firari terörist Cevheri Güven, perde arkasında yürütülen rezil ortaklığa dair önemli bilgiler paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarının geçersiz kabul edileceğini öne sürerek terörist, devlet kadrolarında başlatılacak cadı avının sinyalini verdi.