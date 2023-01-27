Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı! TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Masa değil anayasa konusu

Altılı masanın Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığına yönelik anlamsız itirazının ardından TBMM Başkanı Şentop'dan cevap geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

- (Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı) Bu konu masa konusu değil, anayasa konusudur.

- Cumhurbaşkanının aday gösterilmesi yeni sistem anayasasına yazıldı.

- Cumhurbaşkanı adaylığı eski sistemde ayrıydı, yeni sistemde ayrı. Cumhurbaşkanının birinci dönemidir. İkinci kez seçilebilir. Bu tartışmalar mesnetsiz ve dayanağı yoktur.

- Hukuken bir tereddüt yok, adaylığında da bir sorun yok.

ALTILI MASANIN KORKUSU ERDOĞAN

Altılı masanın 11. görüşmesinde adaylık meselesi yine isim çıkmadan geçiştirilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak bir algıya giriştiler.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağını iddia eden altılı yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."