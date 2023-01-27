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    • 27.01.2023 13:36
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    • 27.01.2023 14:10
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı! TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Masa değil anayasa konusu

    Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin muhalefetin itirazlarını değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu konu masa konusu değil, anayasa konusudur" ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’ın adaylığı itirazlarına net cevap

    Altılı masanın Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığına yönelik anlamsız itirazının ardından TBMM Başkanı Şentop'dan cevap geldi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    - (Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı) Bu konu masa konusu değil, anayasa konusudur.
    - Cumhurbaşkanının aday gösterilmesi yeni sistem anayasasına yazıldı.
    - Cumhurbaşkanı adaylığı eski sistemde ayrıydı, yeni sistemde ayrı. Cumhurbaşkanının birinci dönemidir. İkinci kez seçilebilir. Bu tartışmalar mesnetsiz ve dayanağı yoktur.
    - Hukuken bir tereddüt yok, adaylığında da bir sorun yok.

    ALTILI MASANIN KORKUSU ERDOĞAN
    Altılı masanın 11. görüşmesinde adaylık meselesi yine isim çıkmadan geçiştirilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak bir algıya giriştiler.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağını iddia eden altılı yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

    TAM MIZIKÇILIK
    6'lının bu açıklaması 'mızıkçılık' olarak yorumlandı. Öyle ki Başkan Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel yok. Söz konusu liderler bugüne kadar imza attıkları metnin aksi ifadeler kullanmıştı.

    ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ NET BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI: HUKUKİ ENGEL YOK
    Geçtiğimiz hafta konuya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan'ın adaylığının anayasal hakkı olduğunu, adaylığın önünde hiçbir hukuki engel bulunmadığını bildirdi.

    Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçildiğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanı'mız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır ve ikinci adaylığıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Kaldı ki bunun yorumunu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında, Anayasa'nın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin, çok net bir şekilde 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması, Anayasa'ya göre de 2018'de oldu, ikinci uygulaması 2023'te olacaktır. Yani hukuk bunu söylüyor. Ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir."

    Erdoğan'ın adaylığında hiçbir sıkıntı bulunmadığını belirten Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." diye konuştu.

    KENDİ YAYIN ORGANLARI DA YAZMIŞTI!
    CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet'te Başkan Erdoğan'ın adaylığının önünde bir engel olmadığını ve İki dönem cumhurbaşkanı seçildikten sonra Meclis tarafından seçim kararı alınırsa Başkan Erdoğan'ın toplam 15 yıla kadar, yani 2034'e kadar cumhurbaşkanlığı yapabileceğini yazmıştı...

    MASAYA TEPKİLER GELDİ: MAĞLUBİYET YAKLAŞTIKÇA KORKMAYA BAŞLADILAR
    6'lının Başkan Erdoğan'ın adaylığı üzerinden giriştikleri algı operasyonuna tepkiler yükseldi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 6'lı masa liderlerinin geçmişteki açıklamalarını hatırlatarak, "Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. "Erdoğan'ı yeneceğiz" dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizlikliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

    İşte 6'lı masanın liderlerinin geçmişteki açıklamalarından bazıları...

        Kemal Kılıçdaroğlu;

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıl Şubat ayında katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada ise "Erdoğan'ın 3. kez aday olmasıyla ilgili bir tartışma yapmayacağız. İstiyorsa buyursun aday olsun. Bu tartışmalar artık geride kalmalı." dediği ortaya çıktı.

        6'lı masanın 'Erdoğan aday olamaz' algısı! Kemal Kılıçdaroğlu bakın ne demişti… | VİDEO

        Ali Babacan;

        Ahmet Davutoğlu;

        Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray;

            AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: HUKUKSUZ YOLLARLA SİYASETE YÖN VERME ARAYIŞI
            AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de duruma tepki gösterdi. Çelik 6'lının hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışında olduğuna dikkat çekti.

            Çelik'in açıklaması şu şekilde;

            "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.

            6'lı masadan demokrasimiz adına hiçbir şey beklenmeyeceği tamamen belli olmuştur. Dün yaptıkları toplantıda, "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" demişler.

            GİZLİ ORTAKLARI SABİH KANADOĞLU
            Böylece 6'lı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur."

            SABİH KANADOĞLU KRİZ ÇIKARMIŞTI!
            Ömer Çelik'in gönderme yaptığı Sabih Kanadoğlu, 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında ortaya attığı '367 şartı' ile kriz yaratmıştı! Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu geçtiğimiz aylarda yine Başkan Erdoğan'ın referanduma gitmeden aday olamayacağını iddia ederek "Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması mümkün değil" algısına girişmişti.

            "HEM KORKAK HEM MIZIKÇILAR!"
            AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "9 saatlik toplantının sonunda, "Bu defa da aday açıklamazsak bizi tefe korlar." diye düşünüp "Sizin de adayınız olmasın." açıklaması yaptılar. Neredeyse "Recep Tayyip Erdoğan niye sizin adayınız? Bu kez de bizim adayımız olsun." diyecekler. Hem korkak hem mızıkçılar!" ifadelerini kullandı.

            "SEÇMENİNİZ SİZDEN ADAY BEKLİYOR BAYAT TAKTİKLER DEĞİL"
            AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Altılı Masa'nın 11 ayda 11.toplantısı! Sonuç; yine sıfır! Adayda uzlaşamayınca Sn Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler Oysa Erdoğan'ın bşk sisteminde 2.dönem için aday olduğunu,adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık. Eğer Sn Erdoğan 2028'de aday olmak isterse o zaman Meclis kararına ihtiyaç var. Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil! Bırakın bunları, ihtiyaçsa YSK tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza!" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı! TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Masa değil anayasa konusu
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