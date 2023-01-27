Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı! TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Masa değil anayasa konusu

Altılı masanın Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığına yönelik anlamsız itirazının ardından TBMM Başkanı Şentop'dan cevap geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
- (Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı) Bu konu masa konusu değil, anayasa konusudur.
- Cumhurbaşkanının aday gösterilmesi yeni sistem anayasasına yazıldı.
- Cumhurbaşkanı adaylığı eski sistemde ayrıydı, yeni sistemde ayrı. Cumhurbaşkanının birinci dönemidir. İkinci kez seçilebilir. Bu tartışmalar mesnetsiz ve dayanağı yoktur.
- Hukuken bir tereddüt yok, adaylığında da bir sorun yok.
ALTILI MASANIN KORKUSU ERDOĞAN
Altılı masanın 11. görüşmesinde adaylık meselesi yine isim çıkmadan geçiştirilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak bir algıya giriştiler.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağını iddia eden altılı yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi, demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."
TAM MIZIKÇILIK
6'lının bu açıklaması 'mızıkçılık' olarak yorumlandı. Öyle ki Başkan Erdoğan'ın adaylığının önünde hukuki bir engel yok. Söz konusu liderler bugüne kadar imza attıkları metnin aksi ifadeler kullanmıştı.
ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ NET BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI: HUKUKİ ENGEL YOK
Geçtiğimiz hafta konuya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan'ın adaylığının anayasal hakkı olduğunu, adaylığın önünde hiçbir hukuki engel bulunmadığını bildirdi.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçildiğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanı'mız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır ve ikinci adaylığıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Kaldı ki bunun yorumunu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında, Anayasa'nın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin, çok net bir şekilde 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması, Anayasa'ya göre de 2018'de oldu, ikinci uygulaması 2023'te olacaktır. Yani hukuk bunu söylüyor. Ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir."
Erdoğan'ın adaylığında hiçbir sıkıntı bulunmadığını belirten Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." diye konuştu.
KENDİ YAYIN ORGANLARI DA YAZMIŞTI!
CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet'te Başkan Erdoğan'ın adaylığının önünde bir engel olmadığını ve İki dönem cumhurbaşkanı seçildikten sonra Meclis tarafından seçim kararı alınırsa Başkan Erdoğan'ın toplam 15 yıla kadar, yani 2034'e kadar cumhurbaşkanlığı yapabileceğini yazmıştı...
MASAYA TEPKİLER GELDİ: MAĞLUBİYET YAKLAŞTIKÇA KORKMAYA BAŞLADILAR
6'lının Başkan Erdoğan'ın adaylığı üzerinden giriştikleri algı operasyonuna tepkiler yükseldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 6'lı masa liderlerinin geçmişteki açıklamalarını hatırlatarak, "Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. "Erdoğan'ı yeneceğiz" dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizlikliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
İşte 6'lı masanın liderlerinin geçmişteki açıklamalarından bazıları...