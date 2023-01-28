TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Mabedlere ve mabedlerdeki insanlara saldırı asla tasvip edilemez





Şentop, Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıları kınıyorum. Mabetlere ve mabetlerdeki insanlara saldırı asla tasvip edilemez. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Masum sivillerin hayatına mal olan bu endişe verici şiddet olaylarının tırmandırılması bölge güvenliğini tehdit etmektedir." ifadelerine yer verdi.

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