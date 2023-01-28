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    • 28.01.2023 21:26
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    • 28.01.2023 21:32
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Mabedlere ve mabedlerdeki insanlara saldırı asla tasvip edilemez

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kudüs'te sinagoga düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, başsağlığı açıklamasında bulundu. Şentop, "Mabedlere ve mabedlerdeki insanlara saldırı asla tasvip edilemez" dedi.

    Şentop’tan Kudüs’teki saldırıya ilişkin açıklama

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.



    Şentop, Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıları kınıyorum. Mabetlere ve mabetlerdeki insanlara saldırı asla tasvip edilemez. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Masum sivillerin hayatına mal olan bu endişe verici şiddet olaylarının tırmandırılması bölge güvenliğini tehdit etmektedir." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Mabedlere ve mabedlerdeki insanlara saldırı asla tasvip edilemez
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