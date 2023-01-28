Tunç Soyer bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme

Yasadışı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ve 6'lı masanın gizli ortağı HDP ile CHP arasındaki kirli ittifak, İzmir'de bir kez daha deşifre oldu.

AĞABEYİ SİNCAR'DA YAKALANDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, HDP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yunus Parım ve HDP 27. Dönem Batman milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ile Egemenlik Evindeki makamında bir saate yakın süre gizlice görüştü.