Tunç Soyer bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme

Yasadışı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ve 6'lı masanın gizli ortağı HDP ile CHP arasındaki kirli ittifak, İzmir'de bir kez daha deşifre oldu.
AĞABEYİ SİNCAR'DA YAKALANDI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, HDP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yunus Parım ve HDP 27. Dönem Batman milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ile Egemenlik Evindeki makamında bir saate yakın süre gizlice görüştü.
Basına haber verilmeden, sessiz sedasız gerçekleşen görüşme deşifre oldu. Yunus Parım'ın ağabeyi İbrahim Parım, Şubat 2021'de MİT tarafından Irak'ın Sincar Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş çıkarıldığı mahkemece terör örgütü üyesi olmaktan tutuklanmıştı.
"TEK MUHATAP İMRALI'DIR"
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan HDP kapatma davasında siyasi yasaklılar listesinde de adı bulunan Parım, katıldığı HDP Elazığ 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada da "Tek muhatap İmralı'dır" demiş ardından da terörist elebaşı Öcalan için "Sayın" ifadesini kullanmıştı.