Altılı Masa'da adaylık kavgası sokağa indi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "İmamoğlu'nun Anadolu turunun perde arkası" başlıklı o yazısı

Altılı Masa'daki aday yarışı artık sokağa da indi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, defalarca kendisini "Dilimde tüy bitti" diye uyaran genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na inat, "Ben de adayım" diyerek yeniden Anadolu turuna çıktı.

CHP'liler, daha doğrusu CHP içindeki "Kemalciler" şaşkın, buna karşı Ekremciler ve İP'liler bayram havasında.

Bu kavganın bitmediği belliydi. Akşener'in Saraçhane operasyonu, siyasi afiş çıkartması İmamoğlu'nun Anadolu turuyla sokağa yansıyor ve bir adaylık mücadelesine dönüyor.

Öyle ki CHP'liler beklese de İmamoğlu, Daday'da tek satır Kılıçdaroğlu'ndan söz etmiyor. Sadece kendisini anlatıyor:

"Şimdi ben hem İstanbul'umuzun hem de ülkemizin, milletimizin, bütün milletimizin kalbine girmek istiyorum. Bütün partilerin oyunu aldım. 'Allah'ım' diyorum, 'en mutlu insanım'."

Kılıçdaroğlu kıskandı mı bilmiyorum, İmamoğlu şarkı bile hazırlatmış.

"İmamoğlu halkın yürekli sesi, Eğilmez başı, Gençlere örnek..."

Bu tablo Altılı Masa'da işlerin daha da karıştığını gösteriyor. Bu yüzden seçim tarihi açıklanmasına rağmen aday açıklanamıyor.



CHP'DE DERİN KAVGA

İmamoğlu Daday'dayken, Kılıçdaroğlu önce Akşener'le görüştü, sonra da Parti Meclisi'ni topladı. CHP kulislerinde o toplantında "adaylık kararı" aldıracağı konuşuluyordu.

Ama herhalde Akşener'le görüşme iyi geçmedi ki, CHP Parti Meclisi toplantısı hem kısa sürdü hem de adaylık kararı alınmadı.

Bu kavganın bir boyutu da İstanbul CHP ilde yaşandı. Halen fiili olarak il başkanlığını sürdüren Canan Kaftancıoğlu, il yönteminde İmamoğlu'na yakın, akrabası Ufuk İnan dahil Gökmen Güneş ve Eser Şenay'ı kızak göreve atayarak gerilimi yükselten bir adım attı.

İmamoğlu da buna tepki olarak Tuzla'da katıldığı bir açılışta bütün belediye başkanlarını kürsüye davet ederken Kaftancıoğlu'nu davet etmedi.

Tabii iş bununla da kalmadı, kavga sosyal medyaya sıçradı. İlk tepki de Ekremci Odatv'den geldi:

"CHP İstanbul'da deprem, Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu operasyonu."

Kaftancıoğlu da bu haberi "karşı operasyon" olarak niteliyor ve şöyle diyordu:

"Odatv hangi operasyonun parçası bilmem ancak partimize dair bildiğim bir şey var ki o da CHP il yöneticileri kişilere değil fikirlere yakın olurlar. Fikirlerinin temelini de partili kimlikleri oluşturur."

Benzer bir Kemalci-Ekremci kavgası da fondaş televizyonlardan Halk TV ile Cadde TV arasında yaşandı. Halk TV, Altılı Masa'da Abdullah Gül'le görüşen siyasilerden söz edince, cevap Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'ın Cadde TV'sinde Serdar Akinan'dan geldi. Akinan, Halk TV'nin sahibiyle ilgili çok sansasyonel bir iddia ortaya attı.

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