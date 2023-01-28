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    • 28.01.2023 10:43
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    • 28.01.2023 11:08
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    Operasyon çocukları devrede: Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı üzerinden terör sopası

    İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar Türkiye ve İslam dünyasında büyük tepkiye neden oldu. İğrenç saldırıların ardından ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya'dan Türkiye'de gerçekleşmesi muhtemel bir terör saldırısı için vatandaşlarına uyarı geldi. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırı öncesinde İngiltere'nin benzer bir uyarıda bulunması zihinlerde soru işaretlerine neden oldu.

    takvim.com.tr
    5 ülkeden Türkiye’deki vatandaşlarına terör uyarısı

    Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırısının ardından, Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld benzer provokasyonda bulundu. Türkiye'nin ve İslam dünyasının sert tepkilerine karşın Avrupa'nın sözde fikir özgürlüğü adı altında verdiği güvenceye sığınan Paludan aynı rezaleti Danimarka'da da sergiledi.

    İĞRENÇ SALDIRILAR PEŞ PEŞE
    ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya olmak üzere 5 ülke Türkiye'deki vatandaşlarına, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından terör saldırısı olabileceğine yönelik uyarıda bulundu.

    Avrupa'da İslam'a yönelik saldırı girişimleri sürüyor.

    Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de yere attığı Kur'an-ı Kerim'i yakması nabızları yükseltmişti.

    Provokatif eylemlerini sürdüren Paludan'ın ardından benzer görüntü Hollanda'dan da gelmişti.

    Paludan son olarak dün Danimarka'da da kutsal kitabı yakma girişiminde bulunmuş, çirkin saldırılarına bir yenisini daha eklemişti.

    5 ÜLKEDEN TERÖR SALDIRISI UYARISI
    Bunun üzerine ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya olmak üzere 5 ülke, harekete geçerek Türkiye'deki vatandaşları için uyarıda bulundu.

    Terör saldırısı olabileceğine dikkat çekilen uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

    ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ
    Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kur'an yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teöristler, inadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.

        Batılıların uğrak yeri olan yerlerde tetikte olun. Kalabalıktan kaçının. Düşük bir profil tutun. Çevrenizden haberdar olun. Güncellemeler için yerel medyayı izleyin. ABD vatandaşlarına yönelik en son uyarılar ve mesajlar için Büyükelçilik sitesini takip edin.

        FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ
        ABD Konsolosluğu'nun 27 Ocak 2023'te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği biline buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır.

        ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
        Kısa bir süre öce İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'de terör saldırıları riskini artırmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmakta kaçınılmalı ve dini ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır.

        İSPANYA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ
        Avrupa'daki Kuran yakma olayları ve çeşitli ülkelerdeki ibadet yerlerinin yakınında birbirini izleyen terör eylemleri göz önüne alındığında, ibadet yerlerinin yakın çevresinden, kalabalıklardan ve turistlerin yoğun olduğu uğrak yerlerinden kaçınılması tavsiye edilir.

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            Güvenlik güncellemesi.

            İNGİLİZ UYARISI AKILLARDA
            Uyarıların ardından İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı akıllara geldi. Saldırıdan 3 gün önce İngiltere makamları vatandaşlarına yönelik bir ikazda bulunmuş, "Teröristlerin Türkiye'de saldırılar düzenlemeye çalışması çok muhtemeldir" açıklamasını yayımlamıştı.

            Saldırıların ayrım gözetmeksizin yapılacağı bildirilen İngiliz kaynaklı açıklamada yabancılar tarafından ziyaret edilen yerler, kamu binaları, büyük etkinlikler veya büyük halka açık toplantıları etkileyen yerler işaret edilmişti.
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