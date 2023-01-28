Operasyon çocukları devrede: Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı üzerinden terör sopası

Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırısının ardından, Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld benzer provokasyonda bulundu. Türkiye'nin ve İslam dünyasının sert tepkilerine karşın Avrupa'nın sözde fikir özgürlüğü adı altında verdiği güvenceye sığınan Paludan aynı rezaleti Danimarka'da da sergiledi.
İĞRENÇ SALDIRILAR PEŞ PEŞE
ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya olmak üzere 5 ülke Türkiye'deki vatandaşlarına, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından terör saldırısı olabileceğine yönelik uyarıda bulundu.
Avrupa'da İslam'a yönelik saldırı girişimleri sürüyor.
Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de yere attığı Kur'an-ı Kerim'i yakması nabızları yükseltmişti.
Provokatif eylemlerini sürdüren Paludan'ın ardından benzer görüntü Hollanda'dan da gelmişti.
Paludan son olarak dün Danimarka'da da kutsal kitabı yakma girişiminde bulunmuş, çirkin saldırılarına bir yenisini daha eklemişti.
5 ÜLKEDEN TERÖR SALDIRISI UYARISI
Bunun üzerine ABD, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya olmak üzere 5 ülke, harekete geçerek Türkiye'deki vatandaşları için uyarıda bulundu.
Terör saldırısı olabileceğine dikkat çekilen uyarılarda şu ifadelere yer verildi:
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ
Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kur'an yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teöristler, inadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.