6'lı masada 'ekonomik' kriz! Koalisyonda birbirlerini yiyorlar: İYİ Parti'den 'yeni Bakanlık' ve 'Hazine ve Maliye'yi ayırırız' çıkışı





Bir yandan da masada baş gösteren koalisyon kavgası tüm dikkatleri üzerine topladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu denklemde masadaki diğer 5 genel başkanında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı pozisyonuna getirileceği iddia edildi.

KRİZİ PERDELEMEK İÇİN BAKANLIKLARI ARTIRACAKLAR: "22-23 OLABİLİR"

Öte yandan her partiye bir Bakanlığın 'kesinlikle' verileceği konuşulanlar arasında. Masanın krizi perdelemek, çatlak sesleri kesmek adına 5-6 ek Bakanlık açacağı böylelikle mevcuttaki Bakanlık sayısının 22-23 olacağı bir başka iddia.