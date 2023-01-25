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    • 26.01.2023 00:30
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    • 26.01.2023 00:30
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    6'lı masada 'ekonomik' kriz! Koalisyonda birbirlerini yiyorlar: İYİ Parti'den 'yeni Bakanlık' ve 'Hazine ve Maliye'yi ayırırız' çıkışı

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte 6'lı masa birbirine düşmüş durumda. Daha seçime girmeden koalisyon pazarlıklarında kavgaya tutuşan masa üyelerinin krizi perdelemek için Bakanlık sayısını artırıp 22 ya da 23'e çıkaracağı konuşulanlar arasında. Öte yandan İYİ Parti'den kaosu gözler önüne seren bir çıkış geldi. Partinin Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Önce aday ortaya çıkacak daha sonra kadro ve Bakanlıklar" dedi. Usta yeni Bakanlıklar açmayı planladıklarını belirterek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ayrılmasını öngördüklerini dile getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    6’lı masada ’ekonomik’ kriz! İP’ten ’Bakanlık’ çıkışı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masa birbirine düşmüş vaziyette.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor. Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.



    Bir yandan da masada baş gösteren koalisyon kavgası tüm dikkatleri üzerine topladı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu denklemde masadaki diğer 5 genel başkanında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı pozisyonuna getirileceği iddia edildi.

    KRİZİ PERDELEMEK İÇİN BAKANLIKLARI ARTIRACAKLAR: "22-23 OLABİLİR"
    Öte yandan her partiye bir Bakanlığın 'kesinlikle' verileceği konuşulanlar arasında. Masanın krizi perdelemek, çatlak sesleri kesmek adına 5-6 ek Bakanlık açacağı böylelikle mevcuttaki Bakanlık sayısının 22-23 olacağı bir başka iddia.



    PAZARLIKLAR ÇOK ÇETİN GEÇİYOR! İYİ PARTİ'DEN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA
    Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında İYİ Parti'den masadaki koalisyon pazarlıklarının çok çetin geçtiğini gözler önüne seren bir çıkış geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Önce aday ortaya çıkacak daha sonra kadro ve Bakanlıklar" diyerek yaşanan kaosu itiraf etti.



        "YENİ BAKANLIKLAR AÇILACAK' HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AYRILACAK"
        Usta, yeni Bakanlıklar açmayı planladıklarını belirterek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ayrılmasını öngördüklerini dile getirdi.

        İYİ Parti Grup Başkanvekilinin konuya ilişkin açıklamaları şöyle;

        Her siyasi partinin devleti yönetme görevi üstlenildiğinde çalışacağı ekibi için kafasında mutlaka bir şeyler oluşacaktır. Zaten ekipler çalışıyor. Ama şu anda o aşamada değil işler. Önce ortak aday çıkacak daha sonra kadro ve Bakanlıklar...



        Mesela yeni Bakanlıklar da öngörüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrılmasını öngörüyoruz. Bunun gibi hususlar var... O da artık genel başkanların takdiri.
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        Haberler Güncel 6'lı masada 'ekonomik' kriz! Koalisyonda birbirlerini yiyorlar: İYİ Parti'den 'yeni Bakanlık' ve 'Hazine ve Maliye'yi ayırırız' çıkışı
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