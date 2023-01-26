Ekrem İmamoğlu'na tepki! İşinden ettiği Birol Durmuş böyle haykırdı: 17 bin ailenin yuvasını yıktınız bu mu sizin adaletiniz?

"17 BİN AİLENİN YUVASINI YIKTINIZ"

İBB Başkanı konuşmasında adalet ve şeffaflık kelimelerini kullandığı esnada İSPARK'ta işten çıkartıldığını ve bölgede oturduğunu dile getiren Birol Durmuş adlı vatandaş, "17 bin insani işten çıkardınız. Utanmadan adaletten bahsediyorsunuz. Burada 155 daire teslim edeceksiniz. Yuvasını yıktığınız 17 bin aile ne olacak?" diye bağırdı.

İşsiz kaldıktan sonra kanser hastası olduğunu belirten Durmuş, "Demokratlıktan bahsediyorsunuz. Seçim öncesi sosyal medyada Binali Yıldırım'ı paylaştığım için işten attınız. Bu mu sizin demokratlığınız" dedi.