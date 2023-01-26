Ekrem İmamoğlu'na tepki! İşinden ettiği Birol Durmuş böyle haykırdı: 17 bin ailenin yuvasını yıktınız bu mu sizin adaletiniz?

Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019'da göreve geldiği andan itibaren İstanbul'a hizmet yerine kendi PR'ı için çalıştı.
EKREM İMAMOĞLU'NA ŞOK PROTESTO
İmamoğlu öte yandan ittifak ortaklarını İBB kadrolarına doldurmak için İBB'de işçi kıyımı da yaptı. İmamoğlu işinden ettiği Birol Durmuş isimli vatandaş tarafından bugün şok bir protestoyla karşılandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar'da konuştuğu törende protesto edildi.
"17 BİN AİLENİN YUVASINI YIKTINIZ"
İBB Başkanı konuşmasında adalet ve şeffaflık kelimelerini kullandığı esnada İSPARK'ta işten çıkartıldığını ve bölgede oturduğunu dile getiren Birol Durmuş adlı vatandaş, "17 bin insani işten çıkardınız. Utanmadan adaletten bahsediyorsunuz. Burada 155 daire teslim edeceksiniz. Yuvasını yıktığınız 17 bin aile ne olacak?" diye bağırdı.
İşsiz kaldıktan sonra kanser hastası olduğunu belirten Durmuş, "Demokratlıktan bahsediyorsunuz. Seçim öncesi sosyal medyada Binali Yıldırım'ı paylaştığım için işten attınız. Bu mu sizin demokratlığınız" dedi.
İMAMOĞLU: TERBİYESİZLİK YAPIYORSUN
İmamoğlu'nun korumaları tarafından yaka paça dışarı atılmaya çalışan Durmuş'a İmamoğlu, "Sen saygısızca bir konuşma yapıyorsun. Ne dediğin de anlaşılmıyor. Oturun sakinleşin" şeklinde yanıt verdi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ
CHP'li belediyelerin işçi kıyımları bilinirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözü de akıllara geliyor! Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesi, "Hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız, namus sözü veriyorum." demişti.
RAKAMLARLA İBB'NİN İŞÇİ KIYIMI
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu geçtiğimiz Ağustos ayında İBB'nin yaptığı işçi kıyımını rakamlarla anlattı.
2019-2022 yılları arasında İBB'den 15.819 işçinin kovulduğunu yerlerine ise 50.574 kişinin işe alındığını vurguladı. Göksu 3 Ağustos'ta yaptığı toplantıda "İstanbul'un Kayıp 1000 Günü" basın toplantısında CHP'li İBB yönetimin personel istihdamına ilişkin çok çarpıcı bilgiler paylaştı.