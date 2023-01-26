Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.01.2023 17:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2023 18:22
    ABONE OL

    Ekrem İmamoğlu'na tepki! İşinden ettiği Birol Durmuş böyle haykırdı: 17 bin ailenin yuvasını yıktınız bu mu sizin adaletiniz?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'namus' sözüne rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği anda yaptığı ilk 'icraatlerden' biri işçi kıyımı oldu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işinden ettiği Birol Durmuş adlı vatandaş bugün Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Birol Durmuş, "17 bin insanı işten attınız. Yuvasını yıktınız. Bu mu sizin adaletiniz?" dedi. İmamoğlu "Sen saygısızca bir konuşma yapıyorsun. Ne dediğin de anlaşılmıyor" şeklinde yanıt verdi.

    takvim.com.tr
    Şok tepki: 17 bin ailenin yuvasını yıktınız

    Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019'da göreve geldiği andan itibaren İstanbul'a hizmet yerine kendi PR'ı için çalıştı.

    EKREM İMAMOĞLU'NA ŞOK PROTESTO
    İmamoğlu öte yandan ittifak ortaklarını İBB kadrolarına doldurmak için İBB'de işçi kıyımı da yaptı. İmamoğlu işinden ettiği Birol Durmuş isimli vatandaş tarafından bugün şok bir protestoyla karşılandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar'da konuştuğu törende protesto edildi.

    "17 BİN AİLENİN YUVASINI YIKTINIZ"
    İBB Başkanı konuşmasında adalet ve şeffaflık kelimelerini kullandığı esnada İSPARK'ta işten çıkartıldığını ve bölgede oturduğunu dile getiren Birol Durmuş adlı vatandaş, "17 bin insani işten çıkardınız. Utanmadan adaletten bahsediyorsunuz. Burada 155 daire teslim edeceksiniz. Yuvasını yıktığınız 17 bin aile ne olacak?" diye bağırdı.

    İşsiz kaldıktan sonra kanser hastası olduğunu belirten Durmuş, "Demokratlıktan bahsediyorsunuz. Seçim öncesi sosyal medyada Binali Yıldırım'ı paylaştığım için işten attınız. Bu mu sizin demokratlığınız" dedi.

    İMAMOĞLU: TERBİYESİZLİK YAPIYORSUN
    İmamoğlu'nun korumaları tarafından yaka paça dışarı atılmaya çalışan Durmuş'a İmamoğlu, "Sen saygısızca bir konuşma yapıyorsun. Ne dediğin de anlaşılmıyor. Oturun sakinleşin" şeklinde yanıt verdi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ
    CHP'li belediyelerin işçi kıyımları bilinirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözü de akıllara geliyor! Kılıçdaroğlu yerel seçimler öncesi, "Hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağız, namus sözü veriyorum." demişti.

    RAKAMLARLA İBB'NİN İŞÇİ KIYIMI
    İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu geçtiğimiz Ağustos ayında İBB'nin yaptığı işçi kıyımını rakamlarla anlattı.

    2019-2022 yılları arasında İBB'den 15.819 işçinin kovulduğunu yerlerine ise 50.574 kişinin işe alındığını vurguladı. Göksu 3 Ağustos'ta yaptığı toplantıda "İstanbul'un Kayıp 1000 Günü" basın toplantısında CHP'li İBB yönetimin personel istihdamına ilişkin çok çarpıcı bilgiler paylaştı.

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak." sözlerini hatırlatan Göksu, 1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar İBB'deki istihdam rakamlarını paylaştı.

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak." sözlerini hatırlatan Göksu 1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar İBB'deki istihdam rakamlarını paylaştı.

        İşte Tevfik Göksu'nun o açıklamaları;

        'SANKİ ANLAMAYACAĞIZ'

        1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar belediyeden atılan işçi sayısı 15 bin 819. 1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar belediyeye alınan işçi sayısı 50 bin 574.

        Burada şu manipülasyonu yapıyorlar; Sanki anlamayacağız. Bizim belediyemizde 85 bin kişi çalışıyor. 50 bin kişiyi nasıl alacağız diyorlar. Zaten oyunu orada kuruyorsunuz.

        Bir işin bir ihalenin yüzde 70'i personel giderinin altındaysa personel kiralaması yapabilirsin ve o sizin kadronuzda gözükmez. Bizim söylediğimiz rakam resmi İstanbul Belediyesine 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle giriş yapılan personel sayısı.

        Burada şu manipulasyonu yapıyorlar; Sanki anlamayacağız. Bizim belediyemizde 85 bin kişi çalışıyor. 50 bin kişiyi nasıl alacağız diyorlar. Zaten oyunu orada kuruyorsunuz. Bir işin bir ihalenin yüzde 70'i personel giderinin altındaysa personel kiralaması yapabilirsin ve o sizin kadronuzda gözükmez.

        Bizim söylediğimiz rakam resmi İstanbul Belediyesine 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle giriş yapılan personel sayısı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Büyükşehir’in tarlada izi var
        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'na tepki! İşinden ettiği Birol Durmuş böyle haykırdı: 17 bin ailenin yuvasını yıktınız bu mu sizin adaletiniz?
            SON DAKİKA