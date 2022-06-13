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    • 13.06.2022 13:09
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    SON DAKİKA: CHP'li İBB'de işçi kıyımı! İşçiler İkna odaları, mobbing ve daha fazlasına tepki gösterdi

    Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ağaç AŞ'den çıkartıldıklarını belirten işçiler, Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

    AA
    İşçiler İBB’nin yıldırmalarına isyan etti

    DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) üyeleri ile İBB Ağaç AŞ'den çıkartılan işçiler, Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

    Grup adına açıklama yapan BTO-Sen Genel Başkanı Ayvaz Şeker, bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkartıldığının kendilerine bildirildiğini anlattı.

    Ağaç AŞ işçilerinin İstanbul'un yeşilliğini koruduğunu ve güzelleştirdiğini belirten Şeker, "Daha önce görüşmeler yapılarak 'Belki aşarız' dedik konuları. Üç tane ayrı talebimiz vardı.

        Birincisi, işten atılanların işe alınması. İkincisi, asgari ücretin üzerine iyileştirme. Üçüncüsü de iş yerinde işçilere mobbing uygulayan, ikna odalarına getiren, baskı yapan şef ve mühendislerle ilgili bir yargıya intikal etmesi gereken, soruşturma açılması gereken konular." diye konuştu.

        Basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar atan gruptakiler, olaysız şekilde dağıldı.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'li İBB'de işçi kıyımı! İşçiler İkna odaları, mobbing ve daha fazlasına tepki gösterdi
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