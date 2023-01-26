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    • 26.01.2023 17:33
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    Başkan Erdoğan Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu'yu kabul etti

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi temasları sürüyor. Başkan Erdoğan temaslar kapsamında Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu'yu kabul etti.

    Peş peşe önemli kabuller

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu'yu kabul etti.

    Başkan Erdoğan Neçirvan Barzani'yi kabul etti

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

    Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN KABULLERİ
    Başkan Erdoğan bugün 2 önemli kabul daha gerçekleştirdi.

    Erdoğan önce, İsrail füzeleriyle yaralandıktan sonra Türkiye'de tedavi edilen Filistinli 11 yaşındaki Rahaf ile 13 yaşındaki ağabeyi Muhammed Halil Salman'ı kabul etti.

    Erdoğan daha sonra da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Külliye'deki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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