Başkan Erdoğan Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu'yu kabul etti

Erdoğan önce, İsrail füzeleriyle yaralandıktan sonra Türkiye'de tedavi edilen Filistinli 11 yaşındaki Rahaf ile 13 yaşındaki ağabeyi Muhammed Halil Salman'ı kabul etti.

Erdoğan daha sonra da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Külliye'deki kabul basına kapalı gerçekleşti.