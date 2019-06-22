CHP ve HDP'li belediyelerde yaşanan sendika değiştirme baskısı ve işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla 97 işçinin görevine son verildiği Bolu Belediyesi önünden 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne başlayan işçiler bugün CHP Genel Merkezi'ne ulaşıyor. Ekmekleri için yola çıkan işçiler, zorlu hava şartlarına rağmen 196 kilometrelik yürüyüşün sonuna geldi. İşçilere Memur-Sen üyesi memurlar da destek veriyor. Bugün binlerce memur ve işçi adalet isteklerini duyurmak için CHP önünde eylem yapacak.

SİYAH ÇELENK BIRAKACAKLAR

Bugün öğleden sonra saat 13:30'da Ankara Gimat kavşağında toplanacak olan işçilerin saat 15:00'te CHP Genel Merkezi'ne ulaşması bekleniyor. Yapılacak basın açıklamasının ardından işçiler CHP binasına siyah çelenk bırakacak.

GÖRÜŞME TEKLİFİ GELMEDİ

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir şekilde görüşme teklifi gelmediğini belirterek, "Yürüyüşümüzün dokuzuncu gününde CHP'li Veli Ağbaba'nın kamuoyuna bir açıklaması oldu. Yürüyüşümüzün İstanbul seçimlerini manipüle etmeye yönelik olduğuna dair... Bu da bize yönelik 'bu işi böyle çözelim' şeklinde bir davetiye değildi. Bu eylemin tek amacı arkadaşlarımızın işlerine geri dönmesini sağlamak. Bunun dışında bizi bir kısım hedefler için yola düşmüş gibi tanımlamaya çalışmak büyük haksızlık" dedi.

İŞÇİLER NE DİYOR?

FATMA DURAN (45): HASTA DEMEDİLER ÇIKARDILAR

4 sene Bolu Belediyesi'nde emeğim var. Ayşe ablamız var, çocuğu engelli, onu bile işten çıkardılar, kanser hastası olan bir arkadaşım da aynı şekilde işinden oldu, çok büyük mağduriyetler yaşanıyor. Ramazan da, bayram da bizim için buruk geçti. Belediye-İş'e baskıyla üye oldum, ama işten çıkartılınca yanımızda durmadı. Yine bize sahip çıkan Hak-İş Hizmet-İş oldu.

MURAT DINÇMEN(51): HAKKIMIZI ALANA KADAR DEVAM

Bolu Belediye Başkanı bizimle seçim öncesi 3 kere görüştü ve işten çıkarma olmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'na verdiği sözü hatırlatmak için CHP'ye gidiyoruz. Bolu Belediyesi'ni CHP kazanır kazanmaz Belediye-İş bizi topladı. 'Hizmet-İş sizi tehdit ediyor, sendikanızı değiştirmezseniz hakkınızı savunamayız' dediler. Kaç gündür yürüyoruz, bize sahip çıkacağını söyleyen Belediye-İş'ten ses yok. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz devam edecek. Davamız helal ekmek davası..

HAKKI ÖZYAMAN: MAĞDUR DURUMDAYIZ

Bolu Belediye Başkanı bayramdan sonra bizi geri alacağını söylemişti ama almadı. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim. 3 çocuğum okula gidiyor, evin tek geçim kaynağı bendim. Hepsi benim elime bakıyor. İşten çıkarırken tazminat da almadım. Çok mağdur durumdayız. Ekmeğimiz geri verilene kadar mücadelemiz sürecek.

KILIÇDAROĞLU NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ

İstanbul'da bulunan sendika il başkanlığından CHP'li heyetin randevu talep ettiğini, görüştüklerini ancak orada da CHP'lilerin işçilerin yürüyüşüyle ilgili konuşmadıklarını anlatan Arslan, şöyle konuştu: "Yürüyüş ve Bolu Belediyesi önündeki eylemle ilgili konuşmadılar. Ama arkadaşlarımız mağduriyetlerin sona ermesi için konuyu gündeme getirdi. Ağbaba, bu görüşme sonrası 'Bolu Belediye'sinde çıkartılan işçilerin bir kısmı başlasın, diğerlerini sonra alalım' diye bir teklifle geldi. Ancak işçilerin ne zaman göreve başlayacaklar belli değildi, biz de reddettik. Özetle CHP'den bugüne kadar bir görüşme talebi ve ya taleplerimize cevap verecek bir öneri bize ulaşmadı. Bizim masamız her zaman kurulu, hâlâ aynı noktadayız. Talebimiz, işlerinden atılan işçilerin geri alınması, sendikal baskıların durması ve toplu sözleşme masasına oturmaları. Biz binlerce işçi ile Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP'ye gidiyoruz. 'Sorununuz olursa, işten atma olursa namus sözü veriyorum ben buradayım gelin derdinizi anlatın' demişti. CHP'den bir yetkili bizi karşılar 'Buyurun gelin bu sorunu çözelim' derse elbette görüşürüz. Zaten bunun için gidiyoruz. Kılıçdaroğlu bu sorunu çözüyoruz derse de çıkar bunu açıklarız."