Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Ocak 2023 CUMA HUTBESİ KONUSU || 27 Ocak 2023 Cuma Hutbesi tam metni PDF İNDİR!

27 Ocak Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! İşte merak edilenler...
27 OCAK 2023 CUMA HUTBESİ NEDİR?
EN BÜYÜK MUCİZE KUR'AN-I KERİM
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Elif Lâm Râ. Bu Kur'an, Allah'ın izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır…
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Sözlerin en doğrusu Allah'ın Kitabı; rehberliğin en güzeli ise Muhammed (s.a.s)'in rehberliğidir.
Aziz Müminler!
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Cenâb-ı Hakk'ın bütün insanlığa göndermiş olduğu son ilahi mesajdır. İndirildiği andan kıyamete kadar bütün insanlık için her alanda kutsal bir metin, dînî, hukûkî ve ahlâkî alanda ilahi bir rehberdir. Rabbimizin kullarına duyduğu engin şefkat ve merhametin en büyük tecellisidir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in en büyük mucizesidir. Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar bâkîdir. Bir harfi bile değişmemiş ve asla değiştirilemeyecektir. Zira Kur'an, ilahi ve beşeri tedbirlerle Rabbimizin koruması altındadır ve O'nun vaadi haktır: "Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz."