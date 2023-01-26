CHP'den Akşener - İmamoğlu ittifakına bomba 6'lı masadakilere 'yerinizi bilin' mesajı: Aramıza nifak sokuyorlar

Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada sular durulmuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor. Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.
11 ayda 10 kez bir araya gelen masanın bugünkü 11. buluşmasında da aday çıkarması beklenmiyor.
Öte yandan İYİ Parti kanadından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bomba bir çıkış geldi.
KILIÇDAROĞLU'NA VETO: "KEMAL BEY'İN İSMİ ONAYLANACAK NOKTADA DEĞİL"
İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" dedi. Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyleyerek Kemal kılıçdaroğlu'nu açıkça veto etti.
CHP'DEN İYİ PARTİ'YE BOMBARDIMAN: "NEZAKETSİZLER..."
Paçacı'nın bombası sonrası CHP'li Barış Yarkadaş'tan flaş bir çıkış geldi. Barış Yarkadaş İYİ Parti'nin umutları tükettiğini belirterek, "İYİ Parti'nin nezaketsizliğine bakın…" ifadelerini kullandı.
KAVGA SONRASI OLAY İSTİFA
Yaşanalar sonrası Cihan Paçacı partideki görevinden istifa etti. Paçacı maksadı aşan açıklamalar yaptığını belirterek, "İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi.
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekenleri yaylım ateşine tutan bomba bir açıklama geldi.