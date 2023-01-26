CHP'den Akşener - İmamoğlu ittifakına bomba 6'lı masadakilere 'yerinizi bilin' mesajı: Aramıza nifak sokuyorlar

Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada sular durulmuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor. Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.



11 ayda 10 kez bir araya gelen masanın bugünkü 11. buluşmasında da aday çıkarması beklenmiyor.