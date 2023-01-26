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    • 26.01.2023 18:06
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    • 26.01.2023 18:20
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    CHP'den Akşener - İmamoğlu ittifakına bomba 6'lı masadakilere 'yerinizi bilin' mesajı: Aramıza nifak sokuyorlar

    Aday belirleyemeyen 6'lı masada sular durulmuyor. İYİ Partili Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hedef alan sözler sonrası CHP'den 'nezaketsizler' çıkışı geldi. Yaşanalar sonrası Paçacı apar topar partiden el çektirildi. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekenleri yaylım ateşine tutan bomba bir açıklama geldi. İYİ Parti ve Akşener - İmamoğlu ittifakını hedef alan Kuşoğlu, 6'lı masaya da 'Sizi Kılıçdaroğlu bir araya getirdi yerinizi bilin' mesajı verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’den masaya ’nifak’ bombası! İYİ Parti...

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada sular durulmuyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor. Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.

    11 ayda 10 kez bir araya gelen masanın bugünkü 11. buluşmasında da aday çıkarması beklenmiyor.


    Öte yandan İYİ Parti kanadından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bomba bir çıkış geldi.

    KILIÇDAROĞLU'NA VETO: "KEMAL BEY'İN İSMİ ONAYLANACAK NOKTADA DEĞİL"
    İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" dedi. Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyleyerek Kemal kılıçdaroğlu'nu açıkça veto etti.

    CHP'DEN İYİ PARTİ'YE BOMBARDIMAN: "NEZAKETSİZLER..."
    Paçacı'nın bombası sonrası CHP'li Barış Yarkadaş'tan flaş bir çıkış geldi. Barış Yarkadaş İYİ Parti'nin umutları tükettiğini belirterek, "İYİ Parti'nin nezaketsizliğine bakın…" ifadelerini kullandı.



    KAVGA SONRASI OLAY İSTİFA
    Yaşanalar sonrası Cihan Paçacı partideki görevinden istifa etti. Paçacı maksadı aşan açıklamalar yaptığını belirterek, "İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." dedi.

    Tüm bu gelişmelerin gölgesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekenleri yaylım ateşine tutan bomba bir açıklama geldi.



        "SİZİ KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GETİRDİ YERİNİZİ BİLİN" MESAJI
        Masadaki diğer partilere "Sizi Kılıçdaroğlu bir araya getirdi yerinizi bilin" mesajı veren Kuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

        Sayın Kılıçdaroğlu devreye girdi, Cumhuriyet tarihinde olmamış birçok ülkede de olmamış şeyi başardı. Bakın bizim haricimizdeki diğer partilere; İYİ Parti milliyetçi kökten gelen bir parti. Demokrat Parti merkez sağ parti. Saadet Partisi milli görüşün partisi. Gelecek ve DEVA, AK Parti'den kopan partiler. Biri AK Parti'nin başbakanıydı diğeri de başbakan yardımcısıydı. Bunları bir araya getirdi ve planları bozdu.



        "ARAMIZA NİFAK SOKUYORLAR"
        Bülent Kuşoğlu sözlerinin devamında "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını istemeyenler aramıza nifak sokuyor" ifadelerini kullandı.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun bu çıkışı özellikle İYİ Parti ve Akşener - İmamoğlu ittifakına gönderme olarak da yorumlandı.



        İYİ PARTİ VE AKŞENER - İMAMOĞLU İTTİFAKINA...
        Bilindiği üzere Meral Akşener ve İYİ Partililer her seferinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekiyor, Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu ismini ön plana çıkarıyor.

        Ekrem İmamoğlu da Saraçhane'de Akşener'den aldığı rüzgarla il il gezilere başladı, adaylığı için zemin yoklamak için kolları sıvadı.
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