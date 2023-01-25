Meral Akşener teslim bayrağını çekti! Ortak aday Bay Kemal: İYİ Parti'de kazan kaynayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağıyla ilgili açıklamasının ardından gözler "6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunun cevabına çevrildi. 6'lı masanın aday bilmecesi sürerken Ankara kulislerinden yarın gerçekleşecek 11. toplantı öncesi önemli bilgiler geldi.
Uzun süredir adı konuşulan ve bu süreçte hayli yıprandığı da dile getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için İYİ Parti'nin ikna edildiği belirtiliyor. Yarınki toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemdeki konu olacak.
KILIÇDAROĞLU ADAY
Kritik cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine artık sadece sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs gününü işaret etti. Seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte gözler hala ortaya konmayan 6'lı masa cumhurbaşkanı adayına çevrildi.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Melih Altınok'la Sebep Sonuç programında muhalefete dair son kulisleri paylaştı. Gelen bilgilere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ısrarı sonuç vermedi. İYİ Parti ve Akşener CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu.