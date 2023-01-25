Meral Akşener teslim bayrağını çekti! Ortak aday Bay Kemal: İYİ Parti'de kazan kaynayacak

Selvi, "İYİ Parti'nin etkili isimlerinden Koray Aydın'ın, Kılıçdaroğlu ortak aday gösterildiği takdirde kendisine yakın 15-10 milletvekili ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkacağı yönünde. Koray Aydın'ın, "Kılıçdaroğlu ortak aday olursa ben yokum" diye rest çektiği söyleniyor. Bu bir sır değil; Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını daha önce de açıkladı. Koray Aydın, Buğra Kavuncu ve Yavuz Ağıralioğlu, Mansur Yavaş'ı istiyor." ifadelerini kullanmıştı.