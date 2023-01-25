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    • 25.01.2023 23:45
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    Meral Akşener teslim bayrağını çekti! Ortak aday Bay Kemal: İYİ Parti'de kazan kaynayacak

    6'lı masanın aylardır sonuçsuz kalan ortak aday bulma çabaları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından zorlu bir döneme girdi. Sürecin başından bu yana kurmaylarıyla beraber 'kazanacak aday' vurgusuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, teslim bayrağını çekti. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Kılıçdaroğlu için açıkça geri adım atması ve son olarak CHP Genel Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu başkanların iknasıyla İYİ Parti cephesi adeta teslim oldu. Akşener'in artık ortak aday için onay vereceği öğrenilirken, Kılıçdaroğlu'nun pazarlıkta neleri gözden çıkaracağı, İYİ Parti cephesinde ise; duruma tepki gösteren parti yetkilililerinin atacağı adımlar merak konusu.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener teslim bayrağını çekti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağıyla ilgili açıklamasının ardından gözler "6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunun cevabına çevrildi. 6'lı masanın aday bilmecesi sürerken Ankara kulislerinden yarın gerçekleşecek 11. toplantı öncesi önemli bilgiler geldi.

    Uzun süredir adı konuşulan ve bu süreçte hayli yıprandığı da dile getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için İYİ Parti'nin ikna edildiği belirtiliyor. Yarınki toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemdeki konu olacak.

    KILIÇDAROĞLU ADAY
    Kritik cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine artık sadece sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs gününü işaret etti. Seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte gözler hala ortaya konmayan 6'lı masa cumhurbaşkanı adayına çevrildi.

    A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Melih Altınok'la Sebep Sonuç programında muhalefete dair son kulisleri paylaştı. Gelen bilgilere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ısrarı sonuç vermedi. İYİ Parti ve Akşener CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu.

        YIPRANMIŞ ADAY BAY KEMAL
        6'lı masanın sık sık "Adayımızın yıpranmasını istemiyoruz. Tarih belli olsun iki gün içinde ismi açıklayacağız" dediği biliniyor.

        Öte yandan Kılıçdaroğlu ismi adaylık sürecinde Belediye başkanları ve başta İYİ Parti olmak üzere ittifak ortakları tarafından epey yıpratıldı.

        Yarın gerçekleşecek toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili net gelişmeler yaşanması beklenirken bir diğer tartışma konusu ise milletvekilliği listeleri.

        KÜÇÜK ORTAKLARIN VEKİL KORKUSU
        İYİ Parti'nin baraj sorunu olduğu düşünülmese de Meclis'te yer almayan masa ortaklarının CHP listelerinden milletvekili adayı olması bekleniyor.

            İttifak'ın küçük ortaklarının vekil sayılarıyla ilgili çekinceleri olduğu da söyleniyor. CHP'nin 25 sandalyeyi ittifak ortağı bu partilere tahsis edeceği tahmin ediliyor.

            MANSUR 'YAVAŞ'ÇA ÇEKİLDİ
            Kentkoop Mahallesi'nde düzenlenen "Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Parkın Açılış ve Temel Atma Töreni"nde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, törene katılan Kılıçdaroğlu'na "Temennimiz, bu yıl açılışa Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz." diye seslendi.

            İMAMOĞLU'NA 'BEN ADAYIM' SUNUMU
            Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısı öncesinde CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla ortak bir toplantı gerçekleştirdi.

            Yavaş ve İmamoğlu'nun da katıldığı toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda belediye başkanlarından son kez destek istediği belirtiliyor.

            KORAY AYDIN İSYANI
            Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda İYİ Parti'de isyan bayrağı açılacağını köşesine taşımıştı.

                Selvi, "İYİ Parti'nin etkili isimlerinden Koray Aydın'ın, Kılıçdaroğlu ortak aday gösterildiği takdirde kendisine yakın 15-10 milletvekili ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkacağı yönünde. Koray Aydın'ın, "Kılıçdaroğlu ortak aday olursa ben yokum" diye rest çektiği söyleniyor. Bu bir sır değil; Koray Aydın, Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını daha önce de açıkladı. Koray Aydın, Buğra Kavuncu ve Yavuz Ağıralioğlu, Mansur Yavaş'ı istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

                Ortak aday olma karşılığı Kılıçdaroğlu'nun masanın ikinci büyük ortağı Akşener'e hangi teklifle gittiği ve teklifin İYİ Parti cephesini tatmin edip etmeyeceği merak konusu.

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                Haberler Güncel Meral Akşener teslim bayrağını çekti! Ortak aday Bay Kemal: İYİ Parti'de kazan kaynayacak
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