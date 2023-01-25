HDP 6'lı masaya Cumhurbaşkanı adayı eşgalini verdi: LGBT, eşcinsel adayı arıyoruz

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEKİ SORUMLU: AİLE TERÖRDÜR
Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Eşitlik Birimi de LGBT konusunda çalışmalar yapıyor.
Belediyenin Eşitlik Birimi Sorumlusu Ceren Suntekin, çocuklara yönelik LGBT ve PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kapatma davası açılan Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kurucularından...
Ailenin "terör" olduğunu savunan Suntekin, LGBT örgütü KAOS-GL'nin internet sitesindeki yazısında çocuğun anne ve babayla olan kan bağının kutsal olmadığını, aile dışında hayatın olduğunu ve bu yöndeki faşizmle de mücadele edilmesi gerektiğini ileri sürüyor.
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 'TOPLUMSAL CİNSİYET' EĞİTİMLERİ YAPIYOR
Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde de Eşitlik Birimi bulunuyor.
Müdürlüğün görevi "yerel nüfusun yapısına ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar üretmek, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını tüm yerel hizmetler alanlarında yaygınlaştırmak" olarak tanımlanırken buradaki Eşitlik Birimi'nin görevi de "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirerek toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenler" şeklinde aktarılıyor.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DE CİNSİYETSİZLEŞTİRME ÇOCUKLARDAN BAŞLIYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü de "toplumsal cinsiyet" adı altında cinsiyetsizlik çalışmaları yürütüyor.
Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şube Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi de yönergesinde "Çocukların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarını artırıcı çalışmalar yapmak" ifadeleriyle bu çalışmaları çocuklara yönelik de yürüttüğünü açıklıyor.
NİLÜFER BELEDİYESİ'NİN LGBT 'FARKINDALIĞI'
Nilüfer Belediyesi LGBT konusunda resmi çalışmalarda bulunan belediyeler arasında yer alıyor.
Belediyenin Kent Konseyinde 9 Aralık 2018'de yapılan Toplum Cinsiyet Eğitiminde, LGBT konusundaki çalışmalar, "Kadın erkek eşitliği, LGBTİ+ farkındalığı, şiddete ve ayrımcılığa karşı mücadele yöntemleri hakkında atölyeler gerçekleştiren gençler, hak arayışları konusunda uzun uzun konuşma fırsatı yakaladılar" sözleriyle ifade ediliyor.
Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına da tepki gösterdi. Bursa Kadın Platformuyla yapılan ortak açıklamada, "Soruyoruz, neden bu cinayetlere engel olması gerekenler onun yerine kadına yönelik şiddeti önleyecek yasaları dahi iptal etmeye çalışıyor? Her bir cümleniz kadınlara, çocuklara LGBTİ+lara artan şiddet olarak dönüyor" ifadeleri kullanıldı.
6'LI MASANIN BEYANNAMESİNDE LGBT VAR
LGBT savunuculuğuna bu kez de CHP'li İstanbul Milletvekili Yunus Emre başladı. Ancak Emre'nin açıklamaları 6'lı masayı da ilgilendiren cinsten. Emre, katıldığı bir televizyon programında LGBT haklarını savunarak 6'lı masanın beyannamesinde Avrupa Konseyi'nin değerleri olduğunu söyledi.
Emre bu değerlerin içinde LGBT haklarının da olduğunu ifade etti.