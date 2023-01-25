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    • 25.01.2023 17:03
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    HDP 6'lı masaya Cumhurbaşkanı adayı eşgalini verdi: LGBT, eşcinsel adayı arıyoruz

    Son dakika haberi | HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istedikleri kişinin özelliklerini tarif etti. Sancar, tarifinde "Bu topraklarda yaşayan, cinsel yönelimlerin, inançları, kimliklerin ve kültürlerin adayını arıyoruz." ifadeleriyle LGBT vurgusu yaptı. Sancar'ın bu sözleri akıllara kurumsal olarak LGBT'ye destek veren CHP'yi ve 6'lı masanın beyannamesinde LGBT sapkınlığının yer almasını da getirdi. Öte yandan 6'lı masa ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Yarın Altılı Masa'ya bir aday önerisiyle gitmeyeceğiz" diyerek masada yine aday konuşulmayacağını açıkladı.

    takvim.com.tr
    HDP 6’lı masaya eşgali verdi: LGBT, eşcinsel adayı arıyoruz

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Meclis'te grup toplantısında konuştuğu sırada açıkça LGBT'yi destekleyeceklerini söyledi. Sancar, "Bu topraklarda yaşayan bütün halkların, inançların, kimliklerin, kültürlerin, cinsel yönelimlerin adayını arıyoruz adayını tartışıyoruz." dedi.

    ALTILI MASAYI HDP'YE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRDI
    HDP'nin kapatma davasıyla ilgili konuşan Sancar, Altılı masayı HDP'ye sahip çıkmaya çağırarak, davanın seçim sonuna ertelenmesini istediklerini yineledi.

    Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını hatırlatan Sancar, ''Bu seçim toplumu ne statüko ne de restorasyon denklemine mahkum bırakacağız. Bizler varız. Üçüncü yol var ve evet özgürlük ittifakıyla büyüyecek güçlü demokrasi ortaklığı var.'' ifadelerini kullandı.

    HDP'DEN LGBT'YE DESTEK
    HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, geçtiğimiz yıl Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, toplumda kısaca LGBT olarak bilinen kişilerin, nefret suçlarına maruz kaldıklarını ileri sürdü.

    "Bugün LGBT'li bireylerin varoluşlarına yönelik ciddi bir saldırı dalgası olduğunu" savunan Gülüm, "İktidar bu meselede geçmiş dönemde söylediği sözlerden çark ederek LGBT'lileri hedef gösteren bir siyaset izliyor. LGBT artılar, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden ötürü nefret cinayetlerine, şiddete, damgalanmaya ve yaşamın her alanında ayrımcılığa uğramaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        BABACAN: YARIN DA ADAY ÇIKMAYACAK
        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yarın yapılacak Altılı Masa toplantısında ağırlıklı olarak usul ve yöntemin konuşulması gerektiğini belirterek, toplantıya aday önerisiyle gitmeyeceklerini söyledi.

        Babacan, "Altılı masaya Cumhurbaşkanı adayı önerisinde bulunacak mısınız? Bu isim masadan mı, dışarıdan bir isim mi olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Yarınki altılı masa toplantısında ağırlıklı olarak usul ve yöntemin konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Genel Başkanlardan isim öneren, bazı isimlerle ilgili istişare yapmak isteyenler olursa, kuşkusuz o istişare içinde biz de oluruz ama biz yarın altılı masaya bir aday önerisiyle gitmeyeceğiz. Bir sistem ve usul tartışması hazırlığı içinde altılı masaya oturacağız."

        CHP KURUMSAL OLARAK LGBT'YE DESTEK AÇIKLAMIŞTI
        Eşcinsel bir toplum yaratarak aile yapısının altını dinamitlemek için faaliyet gösteren LGBT lobilerine kurumsal bir kimliğe büründürerek meşruiyet kazandırmak isteyen CHP, belediyeler aracılığı ile sapkınlığa destek çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un belediye meclisine sunduğu "Eşitlik Şefliği" kurulması teklifi AK Parti grubunun oylarıyla reddedilirken, "Eşitlik Birimi"nin 29 belediyede mevcut olduğu ortaya çıktı.

        CHP'Lİ BELEDİYELER LGBT LOBİSİNE OMUZ VERDİ
        Avrupa Birliği, ABD, İsveç, Hollanda büyükelçilikleri, Sorosçu Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CEİD), birçok CHP'li belediye ile görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler neticesinde bazı CHP'li belediyelerde "Eşitlik Birimi" adı altında LGBT lobisini kurumsal kimliğe büründürmek için bazı yapılar kuruldu.

        YABANCI BÜYÜKELÇİLİKLERDEN DESTEK
        Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CEİD) de resmi internet sitesinde derneğin "kuir" ve "feminist" olduğunu, "LGBTİQA+ hareketinde yer aldığını" ve "ikili cinsiyet sistemini sorguladığını" ifade ediyor.

        Derneğin resmi destekçileri arasında Şişli ve Kadıköy Belediyeleri ile Avrupa Birliği, ABD Büyükelçiliği, İsveç Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği ve ABD merkezli Açık Toplum Vakfı da yer alıyor.

        Ayrıca derneğin "değerlerimiz" açıklamasında LGBTİ+ hareketi, kuir ve feminizm yer alıyor. Raporda projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği de belirtiliyor.

        İLK KADIKÖY BELEDİYESİ'NDE KURULDU
        Birimi ilk kuran belediyelerden CHP'li Kadıköy Belediyesi, Toplumsal Eşitlik Birimiyle "toplumsal cinsiyet eşitliğini baz alan politikalarının derinleştirilmesi, bu politikaların sivil toplum işbirlikleriyle geliştirilmesi, kurum içindeki toplumsal cinsiyet eşitliği kültürünün içselleştirilmesine" yönelik çalışmalar yapıyor.

        Öte yandan Kadıköy Belediyesi Kent Konseyi'nin LGBTİ+ Meclisi de bulunuyor. Belediye bünyesindeki iki birim, birlikte LGBT'ye yönelik faaliyetler yürütüyor.

            ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEKİ SORUMLU: AİLE TERÖRDÜR
            Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Eşitlik Birimi de LGBT konusunda çalışmalar yapıyor.

            Belediyenin Eşitlik Birimi Sorumlusu Ceren Suntekin, çocuklara yönelik LGBT ve PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında kapatma davası açılan Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin kurucularından...

            Ailenin "terör" olduğunu savunan Suntekin, LGBT örgütü KAOS-GL'nin internet sitesindeki yazısında çocuğun anne ve babayla olan kan bağının kutsal olmadığını, aile dışında hayatın olduğunu ve bu yöndeki faşizmle de mücadele edilmesi gerektiğini ileri sürüyor.

            BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 'TOPLUMSAL CİNSİYET' EĞİTİMLERİ YAPIYOR
            Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde de Eşitlik Birimi bulunuyor.

            Müdürlüğün görevi "yerel nüfusun yapısına ve ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar üretmek, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını tüm yerel hizmetler alanlarında yaygınlaştırmak" olarak tanımlanırken buradaki Eşitlik Birimi'nin görevi de "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirerek toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenler" şeklinde aktarılıyor.

            İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DE CİNSİYETSİZLEŞTİRME ÇOCUKLARDAN BAŞLIYOR
            İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü de "toplumsal cinsiyet" adı altında cinsiyetsizlik çalışmaları yürütüyor.

            Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Şube Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi de yönergesinde "Çocukların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarını artırıcı çalışmalar yapmak" ifadeleriyle bu çalışmaları çocuklara yönelik de yürüttüğünü açıklıyor.

            NİLÜFER BELEDİYESİ'NİN LGBT 'FARKINDALIĞI'
            Nilüfer Belediyesi LGBT konusunda resmi çalışmalarda bulunan belediyeler arasında yer alıyor.

            Belediyenin Kent Konseyinde 9 Aralık 2018'de yapılan Toplum Cinsiyet Eğitiminde, LGBT konusundaki çalışmalar, "Kadın erkek eşitliği, LGBTİ+ farkındalığı, şiddete ve ayrımcılığa karşı mücadele yöntemleri hakkında atölyeler gerçekleştiren gençler, hak arayışları konusunda uzun uzun konuşma fırsatı yakaladılar" sözleriyle ifade ediliyor.

            Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına da tepki gösterdi. Bursa Kadın Platformuyla yapılan ortak açıklamada, "Soruyoruz, neden bu cinayetlere engel olması gerekenler onun yerine kadına yönelik şiddeti önleyecek yasaları dahi iptal etmeye çalışıyor? Her bir cümleniz kadınlara, çocuklara LGBTİ+lara artan şiddet olarak dönüyor" ifadeleri kullanıldı.

            6'LI MASANIN BEYANNAMESİNDE LGBT VAR
            LGBT savunuculuğuna bu kez de CHP'li İstanbul Milletvekili Yunus Emre başladı. Ancak Emre'nin açıklamaları 6'lı masayı da ilgilendiren cinsten. Emre, katıldığı bir televizyon programında LGBT haklarını savunarak 6'lı masanın beyannamesinde Avrupa Konseyi'nin değerleri olduğunu söyledi.

            Emre bu değerlerin içinde LGBT haklarının da olduğunu ifade etti.

            CHP'li Yunus Emre'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
            "Siyasi hayatımızda konuşuluyor, önemli. Bu bir zihniyeti gösteriyor. Bir cumhurbaşkanının, insanı hedef olarak koyan, düşman olarak hefef olarak insanı koyan, o düşmanı da kendisine destekçi olarak, düşündüğü insanların da hedef alması isteyen felan bir tutum yani. Cumhurbaşkanının hedef gösteren tutumunun desteklenecek bir tarafı yok.

            "ALTILI MASANIN BEYANNAMESİNDE BU UYGULANIYOR"
            Netice itibarıyla altılı masanın beyannamesinde Avrupa konseyi değerleri uygulanıyor. Bunlar için yola çıkmak için insanlar, insanın hedefe konulmasını, insanın düşman olarak kodlanıp topluma sunulmasını, bunu kabul edebilirler mi, böyle bir şey olur mu?
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