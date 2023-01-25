Deşifre: Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ağız birliği yapıp CHP'yi ele geçirme planı! Başrol İmamoğlu yardımcı aktör Akşener

Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.
Başkan Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak işaret ederken masa bileşenleri kendi iç meseleleriyle boğuluyor, küçük hesaplar ve adaylık çekişmesiyle birbirlerini yiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinden adaylığına yönelik eylem ve söylemlerde bulunsa da İYİ Parti duvarını aşamıyor. Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için zemin hazırlıyor.
9 BELEDİYE BAŞKANINI ÇAĞIRDI: ARALARINDA İMAMOĞLU DA VAR
11 ayda 10 kez bir araya gelip tek bir eşgal belirleyemeyen masanın 11. toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu partisinin 9 büyükşehir belediye başkanını kabul etti. CHP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.
Görüşmede CHP'li başkanların Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik desteklerini açıkladıkları ifade edildi.