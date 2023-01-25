Deşifre: Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ağız birliği yapıp CHP'yi ele geçirme planı! Başrol İmamoğlu yardımcı aktör Akşener





Meral Akşener ile el ele verip Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosu sahneleyen, sonrasında da il il gezerek adaylığı için zemin oluşturmayı hedefleyen Ekrem İmamoğlu'nun 'Kılıçdaroğlu'nu destekler gibi' sergilediği tutum ise tüm dikkatleri üzerine topladı.



Bu gelişmelerle doğru orantılı olarak şu iki soru oldukça önem kazandı;

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının perde arkasında yatan ne? Ekrem İmamoğlu'nun destek verir gibi görünmesi sizce de manidar değil mi?

Kılıçdaroğlu aday olsa da olmasa da Türkiye 2023'te seçimi değil CHP'deki savaşı konuşacak. Gündem artık seçimin sonuçları değil, özellikle CHP'deki bölünme. İmamoğlu ve Akşener ikilisi sanki CHP'yi bitirmeye soyundular. Sizce Akşener Kılıçdaroğlu'nun siyasi celladı mı olacak? pic.twitter.com/0tBElPPUB8 — Takvim (@takvim) January 24, 2023

TAKVİM.COM.TR TEK TEK ANLATMIŞTI: AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN CHP'Yİ BİTİRME PLANI

Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlu aday olsa da olmasa da Türkiye 2023'te seçimi değil CHP'deki savaşı konuşacağını belirterek, CHP'de adaylık savaşı üzerinden yaşanan bölünmede Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun el birliğiyle CHP'yi bitirmeye çalıştıklarını anlatmıştı.



Akşener - İmamoğlu ikilisinin hesaplarının Kılıçdaroğlu'nu devirip CHP'yi ele geçirme üzerine yaptığına dikkat çekmişti.