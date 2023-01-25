Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.01.2023 22:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2023 22:57
    ABONE OL

    Deşifre: Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ağız birliği yapıp CHP'yi ele geçirme planı! Başrol İmamoğlu yardımcı aktör Akşener

    6'lı masadaki adaylık kaosu devam ederken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu partisinin 9 büyükşehir belediye başkanını kabul etti. Başkanlar, Kılıçdaroğlu'na "Biz sizin aday olmanızı istiyoruz" dedi. Bu noktada İmamoğlu'nun 'Kılıçdaroğlu'nu destekler gibi' sergilediği tutum tüm dikkatleri üzerine topladı. Takvim.com.tr, Akşener - İmamoğlu ikilisinin hesaplarının Kılıçdaroğlu'nu devirip CHP'yi ele geçirme üzerine yaptığına dikkat çekti. Fondaş Levent Gültekin ise CHP'deki çok yetkili bir ismin 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız" dediğini aktardı. İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığının perde arkasında yatanlar ve CHP'yi ele geçirme planın şifreleri...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’nu el birliğiyle bitirecekler!

    Türkiye'nin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.

    Başkan Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak işaret ederken masa bileşenleri kendi iç meseleleriyle boğuluyor, küçük hesaplar ve adaylık çekişmesiyle birbirlerini yiyor.



    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinden adaylığına yönelik eylem ve söylemlerde bulunsa da İYİ Parti duvarını aşamıyor. Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için zemin hazırlıyor.




    9 BELEDİYE BAŞKANINI ÇAĞIRDI: ARALARINDA İMAMOĞLU DA VAR
    11 ayda 10 kez bir araya gelip tek bir eşgal belirleyemeyen masanın 11. toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu partisinin 9 büyükşehir belediye başkanını kabul etti. CHP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

    Görüşmede CHP'li başkanların Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik desteklerini açıkladıkları ifade edildi.



        "BİZ SİZİN ADAY OLMANIZI İSTİYORUZ"
        CHP yandaşı mangır medyanın baş aktörlerinden Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; CHP'li büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na "Artık halk adayımızı görmek istiyor. Biz sizin aday olmanızı istiyoruz. Yapacağımız açıklamada, sizi cumhurbaşkanı olarak görmek istediğimizi duyurmak istiyoruz" dedi.



        Meral Akşener ile el ele verip Saraçhane merkezli adaylık tiyatrosu sahneleyen, sonrasında da il il gezerek adaylığı için zemin oluşturmayı hedefleyen Ekrem İmamoğlu'nun 'Kılıçdaroğlu'nu destekler gibi' sergilediği tutum ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Bu gelişmelerle doğru orantılı olarak şu iki soru oldukça önem kazandı;

        Kılıçdaroğlu'nun adaylığının perde arkasında yatan ne? Ekrem İmamoğlu'nun destek verir gibi görünmesi sizce de manidar değil mi?

        TAKVİM.COM.TR TEK TEK ANLATMIŞTI: AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN CHP'Yİ BİTİRME PLANI
        Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlu aday olsa da olmasa da Türkiye 2023'te seçimi değil CHP'deki savaşı konuşacağını belirterek, CHP'de adaylık savaşı üzerinden yaşanan bölünmede Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun el birliğiyle CHP'yi bitirmeye çalıştıklarını anlatmıştı.

        Akşener - İmamoğlu ikilisinin hesaplarının Kılıçdaroğlu'nu devirip CHP'yi ele geçirme üzerine yaptığına dikkat çekmişti.



        Öte yandan CHP yandaşı Halk TV'de açıklamalarda bulunan Levent Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının perde arkasınındaki planı itiraf etti.

        FONDAŞIN AĞZINDAN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRME PLANININ İTİRAFI
        Gültekin, CHP'deki çok yetkili bir ismin 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız" dediğini aktardı.

        İşte Levent Gültekin'in açıklamalarından satır başları;

        KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI ORGANİZE EDİYOR
        2017 reformumda "İnşallah referandumda evet çıkar da biz Kılıçdaroğlu'ndan kurtuluruz" diyen kişi, CHP'de çok yetkili kişi şu an da Kılıçdaroğlu'nun adaylığını organize ediyor.



            "TÜRKİYE'Yİ KURTARAMAYACAĞIZ AMA PARTİYİ KURTARACAĞIZ"
            İzleyicilerimizn vicdanına bırakıyorum. Siz benim yerimde olsaydınız ve bu cümleye şahit olsaydınız endişe duymaz mıydınız? Aynı kişi şu anda Kemal Bey'in adaylığını organize eden kişi iki ay önce bir ev sohbetinde 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kaftancıoğlu cephesinden İmamoğlu’na: Vefasız...
            Haberler Güncel Deşifre: Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ağız birliği yapıp CHP'yi ele geçirme planı! Başrol İmamoğlu yardımcı aktör Akşener
                SON DAKİKA